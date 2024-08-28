الوصل يستضيف دبا الحصن بحثًا عن أول انتصار في الموسم الجديد

المصدر: وكالات

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يتطلع الوصل حامل اللقب إلى تجاوز تعثّره افتتاحا بالتعادل أمام اتحاد كلباء، عندما يستضيف دبا الحصن الصاعد حديثا، الخميس ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وبدا الوصل في طريقه للفوز على مضيفه كلباء في مستهل حملة الدفاع عن اللقب عندما تقدم 2-1 بفضل ثنائية هدافه فابيوليما حتى الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، قبل أن يسجل المدافع محمد عبد السلام هدف التعادل 2-2 لأصحاب الأرض.

وقال الصربي ميلوش مييلويفتش مدرب الوصل: "خاب ظننا قليلا لأننا تحكمنا بالنتيجة حتى اللحظات الأخيرة. كلباء استحق الفوز لأنه كان الطرف الأفضل، أما الوصل فلم يقدّم المستوى المتوقع منه".

وتابع: "لست راضيا عن النتيجة، ولاسيما في مستهل مشوارنا في الدوري، وهناك الكثير من الأشياء التي علينا تصحيحها في مباراة دبا الحصن الذي أرى أنه لم يستحق خسارته القاسية الماضية".

وتعرض دبا الحصن لخسارة كبيرة أمام الشارقة 1-4، بعدما دفع ثمنا غاليا لطرد لاعبه الغيني إبراهيما سيسيه في الدقيقة 22.

وقال مدربه البرازيلي كايو زاناردي "لعبنا بشكل جيد، وبعد الطرد تأثرنا وأجرينا تغييرات عديدة وعدّلنا أسلوبنا. أعتقد أننا خرجنا بأفضل خسارة ممكنة بالنظر إلى الظروف التي عشناها".

ويأمل العين بطل آسيا أن يؤكد انطلاقته القوية باكتساحه ضيفه خورفكان 5-1، بينها ثلاثية لهدافه التوغولي لابا كودجو، عندما يحل ضيفا على البطائح الجمعة.

وعلى الرغم من تألقه قاريا وإحرازه لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية، عانى العين محليا وخرج خالي الوفاض من كافة البطولات، لكن عرضه أمام خورفكان أكد سعيه للمنافسة بقوة في بطولته المفضلة التي يحمل رقمها القياسي برصيد 14 لقبا.

وقال المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو: "سعيد جدا بمردود لابا وأهدافه الثلاثة. عندما نقدم مستويات جيدة سنحصد النتائج التي نريدها، لذا نعمل في الموسم على تقديم أداء ممتع ومقنع ويسعد جمهورنا".

- اختبار قوي للنصر -وعلى غرار العين، حقق النصر الفوز الأكبر في المرحلة الأولى بعدما تخطى مضيفه العروبة 5-1، لكنه سيكون أمام اختبار قوي عندما يستضيف الخميس بني ياس الفائز بمفاجأة على الجزيرة 2-0.

وطالب المدرب الهولندي ألفريد شرودر من لاعبي النصر "الاستمرار على نفس نهج مباراة العروبة لتحقيق الفوز الثاني الذي سيمنحنا ثقة كبيرة قبل توقف الدوري".

ويتوقف الدوري بسبب خوض منتخب الإمارات مباراتين أمام قطر وإيران في 6 و10 أيلول/سبتمبر على التوالي، في الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمسكيك وكندا.

ورأى شرودر الطامح إلى قيادة النصر للقبه الأول منذ 1986 أن "مباراة بني ياس ستكون مختلفة عن العروبة، شاهدت مباراته مع الجزيرة من المدرجات، وهو يملك لاعبين مميزين في جميع الخطوط".

ويستضيف الشارقة جاره كلباء بطموح الثأر من فقدانه لقبه بطلا لكأس الرابطة أمامه في الموسم الماضي بخسارته في ذهاب ربع النهائي 2-3 وإيابا 1-2.

وقال الروماني كوزمين أولارويو مدرب الشارقة "كل مواجهتنا مع كلباء في السنوات الأخيرة كانت قوية وفيها ندية كبيرة،وأتوقع مجددا مباراة صعبة جدا".

وتابع المدرب "قدمنا مباراة قوية في بداية الدوري (أمام دبا الحصن)، وأتمنى أن يعطينا ذلك دافعا قويا لمواصلة الانتصارات".

ويلعب الخميس أيضاً،الجزيرة بقيادة مدربه الجديد المغربي الحسين عموتة مع العروبة لتعويض سقوطه المفاجئ افتتاحا أمام بني ياس 0-2، فيما يحل الجمعة شباب الأهلي والوحدة ضيفين على عجمان وخورفكان على التوالي، بعدما حققا الفوز في المرحلة الأولى على البطائح 2-1 وعجمان 1-0.

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