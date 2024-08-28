حمدان بن مبارك: المرأة الإماراتية منارة لنساء العالم

المصدر: البيان

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أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن المرأة الإماراتية أصبحت منارة لنساء العالم، مستندة إلى رؤية ودعم "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وفي كلمته بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف اليوم 28 أغسطس، أشار معاليه إلى أن ابنة الإمارات قد أسست قاعدة صلبة انطلقت منها إلى فضاء المجد، بفضل تمكين المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد أن المرأة الإماراتية أثبتت قدراتها على مر السنين، وأصبحت رمزاً للتميز والتألق على مستوى العالم، بفضل الرعاية الكريمة من قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وأضاف حمدان بن مبارك أن المرأة الإماراتية لا تزال تحقق إنجازات مبهرة على الصعيدين المحلي والدولي، وتحظى بإشادات دولية مستمرة، مما يعكس دورها المؤثر في المجتمع ومسيرة البناء والتنمية.

وأشاد بالدور الرائع الذي تؤديه المرأة الإماراتية في مختلف مجالات الحياة، معبراً عن اعتزازه بإنجازاتها المتواصلة.

واختتم معاليه بتوجيه التحية والتقدير لابنة الإمارات التي تواصل شق طريقها بثقة كبيرة نحو المستقبل، مؤكداً أن المرأة الإماراتية ستظل تحلق في سماء العطاء والإبداع، بفضل الدعم والرعاية التي تحظى بها من "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

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