أمل بوشلاخ: المرأة الإماراتية تعيش عصرها الذهبي وتشارك في مسيرة الازدهار

المصدر: البيان

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أكدت أمل بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن المرأة الإماراتية تعيش عصرها الذهبي، مستندة إلى الدعم الكبير من "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأشارت بوشلاخ إلى أن المرأة الإماراتية قد أصبحت نموذجاً يُحتذى به لنساء العالم، حيث تساهم بكل ثقة وإبداع في مسيرة النهضة والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات.

وأوضحت أن المرأة الإماراتية لا تتردد في صناعة مستقبلها المشرق، معززة بدعم القيادة الرشيدة التي توفر لها البيئة المثلى للنجاح والتميز.

وفيما يتعلق بالمجال الرياضي، أكدت بوشلاخ أن المرأة الرياضية الإماراتية تلعب دوراً مهماً في اتحاد الكرة، حيث تساهم بشكل فاعل في الجوانب الإدارية والفنية والتحكيمية، وتُظهر تميزاً لافتاً في الملاعب الرياضية، مما يعكس قوة وإصرار المرأة الإماراتية على تحقيق الإنجازات.

وفي ختام حديثها، وجهت أمل بوشلاخ التهاني للمرأة الإماراتية بمناسبة يومها الوطني، مشيدة بدورها الريادي والمستمر تحت ظل القيادة الرشيدة، ومؤكدة أن المرأة الإماراتية ستظل رمزاً للعطاء والإبداع في جميع المجالات.

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