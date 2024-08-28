محمد هزام الظاهري: ابنة الإمارات بلغت أعلى مراتب النجاح محلياً وخارجياً

المصدر: البيان

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أكد سعادة محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، أن ابنة الإمارات حققت إنجازات باهرة في مختلف المجالات، وبلغت أعلى مراتب النجاح على الصعيدين المحلي والدولي، بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، والقيادة الرشيدة.

وأشار الظاهري إلى أن هذا التميز والنجاح ما كان ليُحقق لولا الرعاية الكريمة من "أم الإمارات"، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأضاف أن دور سموها كان حاسماً في تمكين المرأة الإماراتية ودفعها لتحقيق إنجازات نوعية تعكس مكانتها الرائدة في المجتمع.

وأوضح الظاهري أن اتحاد الكرة يحتفل كل عام بيوم المرأة الإماراتية بفخر واعتزاز، مشيراً إلى الدور البارز الذي تلعبه الإماراتيات في مجالات الإدارة، التحكيم، والملاعب الرياضية.

وأكد أن الاتحاد يعتز بوجود نخبة من النساء الإماراتيات اللواتي يقدمن أداءً متميزاً ويساهمن بشكل فعال في تطور الرياضة الإماراتية.

وعبّر الظاهري عن فخره بالدور الذي تقدمه نساء الإمارات في الحقول الرياضية، مؤكداً أن المرأة الإماراتية ستظل شريكاً أساسياً في صناعة المستقبل المشرق للرياضة في الدولة.

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