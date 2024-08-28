سعيد حارب يشيد بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تمكين المرأة الإماراتية

المصدر: البيان

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أعرب سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، عن أسمى آيات التهاني والشكر والعرفان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، وذلك تقديراً لدعمها ورعايتها المتواصلة للمرأة الإماراتية.

وفي كلمته بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفل به دولة الإمارات في 28 أغسطس تحت شعار "نتشارك للغد"، أشاد سعيد حارب بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية وتمكينها من المساهمة الفاعلة في تحقيق المكاسب والإنجازات الوطنية.

وأكد أن الدعم والرعاية التي تحظى بها المرأة الإماراتية من قبل القيادة الرشيدة جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء الوطن وصنع مستقبله الزاهر.

واختتم حارب تصريحاته بالقول إن يوم المرأة الإماراتية ليس مجرد احتفال، بل هو تأكيد على الجهود المستمرة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في كافة المجالات، مؤكداً أن المرأة الإماراتية ستظل شريكاً أساسياً في صنع الغد المشرق للوطن.

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