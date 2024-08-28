إطلاق مراكز لتطوير مواهب الألعاب الجماعية بأندية دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق «مراكز تطوير مواهب الألعاب الجماعية بأندية دبي» للفئات العمرية من 12 إلى 18 سنة، وذلك في إطار جهود المجلس لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية وتنفيذاً لسياسة حكومة دبي في دعم المواهب في مختلف المجالات.

وعقد مجلس دبي الرياضي عدة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الأندية والاتحادات الرياضية لألعاب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد، أندية دبي الأربعة شباب الأهلي والنصر والوصل وحتا، وتم خلالها مناقشة الإطار التنفيذي لمراكز الموهوبين التي توزع على الأندية، حيث يحتضن نادي النصر مركز المواهب في كرة السلة، ويستضيف نادي الوصل مركز المواهب في الكرة الطائرة.

فيما يضم نادي شباب الأهلي مركز المواهب في كرة اليد، ويضم كل مركز من المراكز الثلاثة أفضل 60 موهبة يتم اختيارها من أندية دبي، وسيتم تنظيم تجمعات دورية لهؤلاء اللاعبين ومشاركتهم في مباريات محلية وبطولات دولية وبرامج معايشة.

معايير

وتتولى الإدارات الفنية للاتحادات بالتعاون مع أندية دبي وضع معايير اختيار المواهب الرياضية، وتحديد الكشف النهائي للمواهب للموسم الرياضي 2024 – 2025، ومتابعة تنفيذ البرنامج الفني لتجمعات المواهب بالمراكز، والإشراف على الاختبارات والقياسات البدنية والفنية للمواهب، وتنظيم دورات تدريبية للمدربين الوطنيين، وإعداد ملف تعريفي خاص بكل موهبة.

والمشاركة في البطولات الدولية، وإعداد تقرير فني للمركز بنهاية الموسم الرياضي. وسيتولى مركز القياسات لأكاديمية سبورتيفاي عرض تقرير الاختبارات البدنية للاعبين بشكل دوري، حيث سيتم إرسال كشف المواهب الرياضية للموسم الرياضي 2024 – 2025 حسب الفئات العمرية المستهدفة في كل مركز، وتحديد القائمة النهائية للمواهب من خلال معاينة المديرين الفنيين للاعبين أثناء التجمعات والمباريات ونتائج الاختبارات من مركز القياسات المختص.

كما عقد مجلس دبي الرياضي اجتماعاً مع مديري الأكاديميات والمديرين الفنيين في أندية دبي لمناقشة ما تم إنجازه في مركز تطوير مواهب كرة القدم بالأندية في نهاية الموسم السابق، ووضع خطة العمل الخاصة بالموسم الرياضي الجديد، أطلق المجلس الموسم الماضي مراكز تطوير مواهب كرة القدم بأندية دبي التي تم فيها إخضاع أكثر من 120 لاعباً من الموهوبين لبرنامج مكثف من الاختبارات الفنية والبدنية والنفسية، وتم اختيار أفضل 75 لاعباً من النخبة تم توزيعهم على ثلاثة مراكز تدريبية حسب فئتهم العمرية.

حيث تدرب اللاعبون من فئة 12 و13 سنة في مركز تطور المواهب في نادي الوصل، والفئة العمرية 14 و15 سنة في مركز تطوير المواهب بنادي شباب الأهلي، والفئة العمرية 16 و17 سنة تدربت في مركز تطوير المواهب بنادي النصر.

ويأتي الهدف من إطلاق مراكز الموهوبين إلى استقطاب أفضل مواهب أندية دبي في كافة الألعاب الجماعية والفردية ضمن مراكز تدريب متخصصة تحت إشراف كوادر فنية ذات كفاءة عالية، وتقديم الدعم الشامل للمواهب بما في ذلك الجوانب الفنية والصحية والتغذية والدراسية، وتوفير أفضل الظروف الملائمة للتركيز على صقل المواهب بطريقة علمية متطورة، وتصعيد رياضيين مميزين من مختلف المراحل العمرية وصولاً إلى الفريق الأول مؤهلة لتحقيق الإنجازات، تطوير قدرات المدربين المواطنين ومساعدي مدربي الفريق الأول.

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