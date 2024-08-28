خالد عيسى.. موعد لتألق عالمي جديد مع العين في كأس القارات

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

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على بعد أقل من شهر وتحديداً في 22 سبتمبر المقبل، يقود حارس العين الدولي خالد عيسى، زملاءه بالفريق البنفسجي لخوض أول مهمة خارجية لهم في مواجهة فريق نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي على ملعب استاد هزاع بن زايد، في أولى مباريات كأس القارات التي يشارك فيها العين بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة 2024 قبل التعديل، وسينتقل الفائز منهما لمواجهة الأهلي المصري على ملعب الأخير في 29 أكتوبر 2024.

وتبدو الفرصة مواتية للحارس الدولي لمتابعة رحلة التألق وإبهار العالم في المنافسات القارية والعالمية، ليكرر سيناريو تألقه اللافت والذي قاد به العين لنهائي كأس العالم للأندية 2018 بيقظته في جميع المباريات وتصديه الإعجازي لركلات الترجيح خصوصاً أمام ريفر بليت في المباراة التي فاز بها العين وتأهل بموجب الفوز للنهائي العالمي.

كما تألق الحارس الكبير في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا 2024 خصوصاً في ربع النهائي أمام النصر بتصديه لركلات ترجيح ليقود العين لنصف النهائي ومن بعد ذلك التتويج باللقب العالمي الكبير.وفي فبراير الماضي كافأ نادي العين خالد عيسى (35 عاماً)، مع زميله الظهير الأيمن بندر الأحبابي (34 عاماً)، بعقدين طويلي الأجل كرد لوفاء اللاعبين الكبيرين اللذين ظلا مخلصين للنادي، وحققا إنجازات على المستويين المحلي والآسيوي، منها بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 2016، وثنائية الدوري والكأس، وبلوغ نهائي كأس العالم للأندية في نفس العام 2018.

جبل حفيت

وتعول جماهير الكرة الإماراتية بصفة عامة والعين على وجه الخصوص كثيراً على الحارس عيسى (35 عاماً) والملقب بـ«جبل حفيت» لقيادة الفريق في ثلاث بطولات خارجية كبيرة وهي كأس القارات، وكأس النخبة الآسيوية، ومونديال العالم للأندية والذي يشارك فيه الحارس الدولي للمرة الثانية.

وخلال مسيرته الممتدة منذ التحاقه بالعين قادماً من الجزيرة في وقت سابق من عام 2013 حقق خالد عيسى، الكثير من الألقاب الفردية والجماعية طوال 12 موسماً إذ توج مع الفريق 9 مرات منها 3 ألقاب دوري، و2 لقب كأس رئيس الدولة، ومرة واحدة توج بطل السوبر ومثلها بطل كأس الرابطة، وكأس السوبر المغربي الإماراتي، ودوري أبطال آسيا 2024، كما حقق وصافة مونديال العالم 2018، وقبلها وصافة دوري أبطال آسيا 2016.

كما حصد عيسى جوائز فردية عدة إذ حصل على جائزة أفضل حارس مرمى بالإمارات 3 مرات في مواسم 2014 - 2015، و2017 - 2018، و2021 - 2022، وأفضل حارس في كأس العالم للأندية عام 2018، وأعلى حارس ينال تقييماً في دوري أبطال آسيا 2024، وأكثر حارس تصدياً في نفس النسخة بواقع 58 تصدياً من البطولة القارية البارزة، وقبل ذلك تم اختياره كأكثر حارس تصدياً في مونديال العالم 2018.

كما يعتبر أكثر حارس يحافظ على شباكه نظيفة بدوري أبطال آسيا وأول حارس حارس بتاريخ كأس العالم للأندية ينال لقب رجل المباراة مرتين، وأكثر من تصدى لمحاولات المنافسين في المونديال بواقع 13 تصدياً، وأكثر من لعب مع العين بدوري أبطال آسيا بواقع 78 مباراة.

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