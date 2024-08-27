اتحاد الإمارات لكرة القدم وإي آند يجددان شراكتهما لثلاث سنوات

المصدر: البيان

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وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم ومجموعة إي آند (&e) في مقر الاتحاد بدبي، تجديد عقد الشراكة بينهما لمدة ثلاث سنوات، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، والدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة إي آند (&e).

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة: " إن مجموعة إي أند إحدى أهم المؤسسات الوطنية بالدولة، وقد اسهمت بشكل كبير في دعم الرياضة وكرة القدم خلال السنوات الماضية، كما أن منتخباتنا الوطنية ومسابقاتنا المحلية تستفيد من شراكتنا الناجحة".

وأضاف: "فخورون بشراكتنا مع مجموعة إي أند على مدى 13 عامًا, وأن هذه الشراكة تعد خطوة إيجابية لأنها تؤكد حرص المؤسسات الوطنية على دعم القطاع الرياضي في دولتنا الحبيبة. استطاعت إي أند خلال هذه السنوات أن تبني علاقات متينة وقوية مع الوسط الرياضي والجماهير الإماراتية, ونحن نقدر دعمها المستمر".

وثمّن الظاهري الشراكات مع مختلف المؤسسات التي تعمل مع اتحاد الكرة من أجل رفع مستوى الكرة الإماراتية ومسابقاتها، مشيداً بدورها ومساهماتها في دعم مختلف الأنشطة الرياضية، التي تسهم في رفع اسم الإمارات عاليًا في المحافل الرياضية".

من جانبه قال الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة "إي أند"، "نحن سعداء بالعمل والشراكة مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، هذه الشراكة التي بدأت منذ العام 2008 وما زالت مستمرة حتى هذا اليوم الذي نشهد فيه التوقيع على اتفاقية لاستمرار هذه الشراكة لثلاث سنوات أخرى قادمة. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستواصل ’إي أند‘ القيام بدورها ’الشريك الرسمي‘ للاتحاد في رعاية المنتخب الوطني لكرة القدم، ومسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ".

وأضاف بن علي " إن حرص المجموعة على مواصلة دعمها ورعايتها لمثل هذه الأنشطة الرياضية يأتي ضمن دورها كمؤسسة وطنية تسعى بشكل دائم ومستمر إلى المساهمة بفعالية في تطوير هذه الأنشطة لما لها من تأثير خاص وإيجابي في المجتمع المحلي بشكل عام وعلى الشباب بشكل خاص، وبالشكل الذي يمكنهم من التفوق في هذه الألعاب والمساهمة بالتالي في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف الفعاليات والمنافسات الرياضية, لاسيما العالمية منها".

وأكد النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة "إي أند"، على الدور المهم والمحوري الذي تلعبه الأنشطة الرياضية , خاصة كرة القدم , في التعريف بالعلامة التجارية للشركات وتعزيز قيمتها.

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