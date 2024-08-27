كأس القارات للأندية .. 45.82 مليون يورو قيمة فريق العين السوقية بالبطولة

المصدر: وام

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بلغت القيمة السوقية لفريق العين، "بطل آسيا"، المشارك في كأس القارات للأندية 45.82 مليون يورو، ليحل في الصدارة عربيا، فيما تصدر عالميا فريق ريال مدريد "بطل أوروبا" بـ 1.34 مليار يورو، ويليه باتشوكا المكسيكي " بطل الكونكاف" بــ 46.35 مليون يورو،

وذلك بحسب احصائيات موقع ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين.

جاء ذلك متزامنا مع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" عن جدول مباريات البطولة، إذ يواجه العين أوكلاند سيتي النيوزيلندي في 22 سبتمبر المقبل في استاد هزاع بن زايد.

وطبقا للموقع، جاء الأهلي المصري "بطل أفريقيا" ثانيا على المستوى العربي، بـ 31.33 مليون يورو، ثم أوكلاند سيتي "بطل أوقيانوسيا" بـ 5.64 مليون يورو.

وينتظر أن ينضم إلى المشاركين بطل كأس كوبا ليبارتادورس "أمريكا الجنوبية" في وقت لاحق بعد تحديد هويته.

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