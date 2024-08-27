منتخب الشباب لكرة القدم يواجه قطر وبولندا وكرواتيا وديا في معسكر زغرب

المصدر: البيان

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يخوض منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما، 3 مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي الذي يقيمه في العاصمة الكرواتية زغرب استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب، التي ستقام في دولة الكويت بدءاً من 21 سبتمبر المقبل.

ويلعب منتخبنا المباراة الأولى أمام منتخب قطر يوم 31 أغسطس الجاري، والثانية أمام منتخب بولندا يوم 7 سبتمبر المقبل، فيما يواجه كرواتيا في المباراة الثالثة يوم 10 سبتمبر المقبل.

وتوجهت صباح اليوم إلى العاصمة الكرواتية زغرب بعثة منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما، لإقامة معسكر خارجي استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب، التي ستقام في دولة الكويت بدءاً من 21 سبتمبر المقبل.

واختار المدرب الوطني سليم عبدالرحمن 28 لاعبا للمشاركة في هذا المعسكر، الذي سيستمر حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر المقبل .

يذكر أن منتخبنا يلعب ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات جمهورية كوريا ولبنان والكويت وجزر ماريانا الشمالية.

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