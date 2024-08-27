قرعة التصفيات التمهيدية لأغلى البطولات ومسابقات الكأس للمراحل السنية غداً

المصدر: البيان

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يُجري اتحاد الإمارات لكرة القدم في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد الأربعاء في مقره بدبي مراسم قرعة التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى بطولة كأس رئيس الدولة للموسم 2024 – 2025 ، وقرعة مسابقة الكأس لفرق المراحل السنية ( تحت 21 سنة ، تحت 18 سنة ، تحت 16 سنة ، تحت 15 سنة ، تحت 14 سنة.)

وتشهد منافسات التصفيات التمهيدية مشاركة 15 فريقاً من دوري الدرجة الأولى : الإمارات ، حتا ، دبا ، الحمرية ، العربي ، الظفرة ، الفجيرة ، مصفوت ، الذيد ، الجزيرة الحمراء ، الظاهرة ، جلف اف سي ، جلف يونايتد ، فيلتود يونايتد ، يونايتد.

وحسب لائحة المسابقة, تُلعب التصفيات التمهيدية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة ، حيث يتأهل فريقان إلى دور ال(16) من بطولة كأس رئيس الدولة وينضمان إلى فرق الأندية المحترفة ال (14)، وستقام الجولة الأولى من التصفيات التمهيدية يومي 20 و 21 سبتمبر المقبل.

وبالنسبة لمسابقات الكأس لفرق المراحل السنية ، فحرص اتحاد كرة القدم على أن تقام أثناء الموسم وليس في نهايته ، وستُلعب بنظام الذهاب والإياب.

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