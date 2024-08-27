عصام عبدالله: الجمهور موعود بموسم استثنائي

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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وصف عصام عبدالله، المحلل والناقد الفني، المباريات الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين بالساخنة والمبشرة بما يؤكد أن المنافسة هذا الموسم ستشهد إثارة وندية وتشويقاً، وقال: من واقع المستوى الفني الذي قدمته معظم الفرق في مباريات الجولة الأولى، فإن الجمهور موعود بموسم استثنائي فيما يتعلق بالمنافسة على اللقب بين خمسة فرق على الأقل.

وأضاف: «بالطبع لا نستطيع الحكم على الأندية، فهذا الوقت المبكر هناك مدربون ولاعبون جدد ومقيمون، لكن الشاهد أن البداية مبشرة جداً، فالمقيمون والأجانب الذين حصلوا على الجنسية منحوا الفرصة لجميع الفرق لاستقدام لاعبين بصفة المقيم والأجنبي، وعموماً الانطلاقة كانت رائعة والمستوى مطمئن إلى حد كبير.

فالعين بعد حصوله على لقب آسيا ظهر بصورة لافتة في أول مباراة له وسجل أهدافاً بالجملة ووضح أنه يرغب بشدة في اعتلاء منصات التتويج المحلية والمنافسة بقوة على المنافسات الخارجية التي يشارك بها».

الخمسة الكبار

وتابع : «الوصل بطل الثنائية لم يخسر اللقاء الأول وظهر بمستوى متميز أكد من خلاله عزمه الدفاع عن اللقب، وكذا الحال بالنسبة لشباب الأهلي الذي خرج من مباراته بالأهم، وهناك العودة القوية للنصر الذي سجل هو الآخر أهدافاً غزيرة وتصدر جدول الترتيب مع العين منذ البداية، وإذا مضى على هذا النحو فحتماً سيكون منافساً شرساً على اللقب إلى جانب العين الوصل وشباب الأهلي والشارقة، والنصر، واعتقد أن هذه الفرق الخمسة هي صاحبة الكعب العالي في المنافسة على اللقب، وربما كان هناك حصان أسود في الدوري».

أداء قوي

وأوضح عبدالله: من وجهة نظري بني ياس هو مفاجأة الجولة بعد الأداء القوي والفوز الذي حققه على الجزيرة، وهذا الأخير عليه علامة استفهام في ظهوره الأول ولكن لا يجب أن نحكم عليه مبكراً، فهو يحتاج لوقت بعد التغييرات التي أجراها على مستوى الجهازين الفني والإداري.

وكذلك اللاعبين، وأمامه الوقت ليخرج من جلباب المدرسة الهولندية واللعب بطريقة مختلفة بقيادة مدرب عربي، ولكن أيضاً لا نستطيع أن نظلم بني ياس فقد استحق الفوز وهو من الفرق التي قدمت صورة متميزة من حيث المستوى الفني والروح القتالية والرغبة في تحقيق الانتصارات.

تحسّن واضح

وقال: بصفة عامة يمكن القول إن بعض الفرق تحسنت بصورة واضحة، وهناك فرق تحتاج لرتم أعلى ونفس طويل واعتقد أن سياسة النفس الطويل هذه يتميز بها شباب الأهلي الذي شاهدناه في نسخ سابقة يأتي من الخلف وينافس بقوة على اللقب ولا يمكن استبعاد هذا الفريق من أي صراع على جميع الألقاب، ومن وجهة نظري فإن الموسم وقياساً على جودة اللاعبين في جميع الفرق والروح القتالية العالية يبشر بالخير.

الأجانب

وتعليقاً على مستوى المحترفين الأجانب، قال: اعتقد أن الأجانب الجدد يحتاجون لوقت حتى نحكم على مستواهم وبالنسبة للقدامي فقد ظهروا بصورة جيدة مثل ليما في الوصل وسردار في شباب الأهلي، ورحيمي ولابا في العين، فهو لاعب متميز، ولكن عموماً فهناك صفقات جيدة في عدد من الأندية التي استقدمت أجانب هذا الموسم.

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