حراس المرمى.. وجوه متكررة في حماية عرين أندية «دورينا»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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حافظت أندية المحترفين، على ذات الأسماء التي ظلت تعتمد عليها في خانة حراسة المرمى خلال المواسم السابقة من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عبر مشاركتها في الجولة الأولى من نسخة الموسم الحالي، مع تغيير طفيف تمثل في ظهور زايد الحمادي أساسياً مع الوحدة بديلاً لمحمد الشامسي، إضافة إلى مشاركة الحارس عبد الله التميمي مع النصر في غياب للحارس الأول أحمد شمبيه حتى عن الدكة.

وبخلاف ذلك تكررت الوجوه في حراسة المرمى بأندية «دورينا» والتي ظل البعض منها يلعب لمواسم طويلة أساسياً دون غياب إلا في حالات استثنائية واضطرارية ليعود بعدها اللاعب إلى موقعه بين الخشبات الثلاث ويعود معه البديل إلى «الدكة» في انتظار الفرصة الجديدة.

وبشكل عام واصلت الأسماء التي أنهت النسخة الماضية في مهمة «حماية العرين»، ظهورها مع انطلاق الجولة الأولى للدوري، بقيادة خالد السناني «الوصل»، وخالد عيسى «العين»، علي خصيف «الجزيرة»، عادل الحوسني «الشارقة»، فهد الظنحاني «بني ياس»، حسن حمزة «شباب الأهلي»، علي الحوسني «عجمان»، عيسى أحمد «كلباء»، درويش محمد «البطائح»، أحمد حمدان «خورفكان».

وواصل سهيل المطوع الذي تألق في النسخة الماضية مع فريق الإمارات قبل هبوطه لدوري الدرجة الأولى، ظهوره أساسياً بشعار الوافد الجديد «دبا الحصن» الذي انتقل إلى صفوفه معاراً من الوصل، وللمرة الأولى شارك طلال خميس مع فريقه العروبة في الجولة الأولى من المحترفين أمام النصر في مواجهة اهتزت فيها شباكه 5 مرات، وكانت الرابعة له بدوري المحترفين بعد أن لعب مع العروبة 3 مباريات فقط في موسمه الأول بالمنافسة 2021 - 2022 والذي هبط بعده مباشرة إلى دوري الهواة من جديد.

مستوى متميز

وعلى الرغم من ظهوره أساسياً للمرة الأولى مع فريقه الوحدة لكن زايد الحمادي سبق له أن أثبت وجوده عندما لعب مع الظفرة معاراً في موسم 2021 - 2022، ومع البطائح معاراً أيضاً من الوحدة في موسم 2022 - 2023 والذي خاض معه 24 مباراة قدم خلالها مستوى متميزاً، وعاد من جديد الموسم الماضي إلى «العنابي»، لكنه لم يحظ بفرصة اللعب حينها، وفي أولى مشاركاته ببطولة الدوري عاد الحمادي للتألق أمام عجمان وخرج بشباك نظيفة.

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