6 مكاسب للعين في بداية مشواره بالموسم الجديد

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد فوزه في مباراتيه الافتتاحيتين للموسم الجديد على كلباء بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وعلى خورفكان بدوري أدنوك للمحترفين، أكد العين عزمه القوى في المنافسة على جميع الألقاب هذا الموسم وتعويض جماهيره فقدانه لجميع الألقاب المحلية بالموسم السابق، وخرج الفريق من المباراتين بجملة من المكاسب نبرز منها 6 على سبيل المثال لا الحصر.

صدارة وجدارة

بالطبع كان حصد النقاط الثلاث والأهداف الخمسة التي سجلها في شباك خورفكان هو المكسب الأول والأهم، خصوصاً وأن الفريق ظهر بصورة مثالية من حيث المستوى الفني وقدم جميع لاعبيه الأساسيين والبدلاء مردوداً فنياً مبهراً منذ البداية وحتى النهاية.

ظهور وجوه جديدة

خلال المباراتين قدم خمسة لاعبين مستوى متميزاً في ظهورهم الرسمي الأول بالقميص البنفسجي وهم المدافع البرتغالي فابيو كاردوسو، وسيكوبابا، وباراغواياني ماتياس سيغوفيا، والأرجنتيني ماتيو سانابريا وظهروا جميعاً بمستوى متميز طمأن جماهير العين التي كانت تترقب مشاركتهم الأولى، كما عزز من قوة دكة البدلاء للفريق المواجه بتحديات عدة وقوية هذا الموسم.

عودة لابا

من المكاسب المهمة والتي أسعدت جماهير العين العودة القوية للمهاجم التوغولى لابا كودجو، والذي واصل إحراز الأهداف بعد هدفه في مرمى كلباء بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليسجل هاتريك في شباك خورفكان بالدوري، وهو ما يدعم المقدمة الهجومية إلى جانب سفيان رحيمي وماتيو، وسينغوفيا.

المركز الأول

تصدر جمهور العين المشهد بالجولة الافتتاحية بحضوره الكثيف والذي بلغ 12 ألفاً ليحصل على المركز الأول في جائزة النادي المضيف، ويمثل جمهور الأمة العيناوية قوة لا يستهان بها ويلعب دوراً بارزاً في جميع مباريات الفريق داخل وخارج ملعبه وهو ما يعزز دوافع اللاعبين وهم يقاتلون على أكثر من 6 جبهات بالمرحلة المقبلة.

صانع الألعاب

من المكاسب المهمة في المباراتين ظهور اللاعب اليخاندرو كاكو كصانع ألعاب ماهر بوسط العين وهو ما كان ينقص الفريق خلال الفترة الماضية منذ رحيل اللاعب عمر عبد الرحمن، وقام اللاعب بالمهمة على خير وجه لينهي هاجساً عانى منه العين طويلاً، وخلال 166 دقيقة لعبها كاكو في مباراتي كلباء وخورفكان سجل هدفاً وصنع 6 أهداف وساهم بـ 7 أهداف بإجمالي 10 فرص من صناعته وحصل على نسبة تقييم 9.2 من 10 في مباراة خورفكان بدوري أدنوك.

هجوم قوي

أكد هجوم العين على قوته بتسجيله 8 أهداف في مباراتين منها 3 في شباك كلباء، و5 في خورفكان، وهي المرة 25 التي يسجل فيها الفريق البنفسجي 5 أهداف في مباراة واحدة بعهد الاحتراف، ويعتبر فريق الإمارات أكثر الفرق التي سجل فيها العين 5 أهداف بواقع 4 مرات يليه الوصل وعجمان 3 مرات وشباب الأهلي ودبي (قبل الدمج) والشعب (قبل الدمج) والجزيرة والظفرة مرتين، ومرة واحدة في شباك كل من حتا ودبا الفجيرة والشباب (قبل الدمج)، والبطائح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز