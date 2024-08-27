5 مشاهد في افتتاحية النسخة 17 لدوري المحترفين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تستعد أندية دوري أدنوك للمحترفين في نسخته الـ17، لخوض مباريات الجولة الثانية يومي الخميس والجمعة المقبلين، ويحل خلالها الجزيرة ضيفاً على العروبة، ويلعب الوصل مع دبا الحصن، ويستضيف النصر نظيره بني ياس.

ويلتقي الشارقة مع كلباء، وخورفكان مع الوحدة، والبطائح مع العين، وعجمان مع شباب الأهلي، لتتواصل إثارة المسابقة الأطول والأقوى بعد نهاية مواجهات الجولة الأولى، والتي حفلت بالندية والقوة، وظهرت فيها 5 مشاهد لفتت أنظار مشجعي كرة القدم الإماراتية منذ عودة الحياة إلى ملاعب الكرة بعد إلغاء موسم 2019 - 2020، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

المدرب المواطن

غاب المدرب المواطن عن المنطقة الفنية في الجولة الافتتاحية للمرة الأولى، بعدما تعاقدت أندية المحترفين مع مدربين أجانب وعرب، بواقع 3 مدربين صربيين، و3 برتغاليين، ومدربين رومانيين، ومدرب واحد من كل من النرويج، هولندا، كرواتيا، البرازيل الأرجنتين والمغرب.

وتمثل تواجد المدرب المواطن في انطلاقة النسخ الأربع الماضية من خلال مهدي علي مع شباب الأهلي، وعبد العزيز العنبري مع الشارقة موسم 2020 - 2021، وظهر العنبري كذلك مع الشارقة في انطلاقة موسم 2021 - 2022، ثم مع خورفكان في افتتاحية موسمي 2022 - 2023 و2023 - 2024، كما تواجد محمد الجلبوت مع فريق الإمارات في افتتاحية موسم 2023 - 2024.

ركلات ضائعة

شهدت انطلاقة النسخة 17، ركلتي جزاء ضائعتين في تكرار لما حدث في افتتاحية النسخة 15، إذ أضاع الركلة الأولى في افتتاحية النسخة الحالية، وليد أزارو مهاجم عجمان، ليخسر فريقه أمام الوحدة بهدف وحيد، وأضاع الركلة الثانية، فراس بالعربي لاعب الشارقة، ونجح زميله عثمان كمارا في متابعة الكرة بشكل جيد، ليسجل منها الهدف الرابع لفريقيهما ويفوز على دبا الحصن 4 - 1.

أما في نسخة موسم 2022 - 2023، أضاع جواو نوفايس ركلة جزاء للبطائح في مباراة فاز فيها فريقه على كلباء 2 - 0، وأضاع لابا كودجو ركلة جزاء للعين ليتعادل مع عجمان 1-1، وتجدر الإشارة إلى أن انطلاقة الموسم الماضي، شهدت احتساب 6 ركلات جزاء، وسجلت جميعها أهدافاً.

غزارة التهديف

تعد انطلاقة النسخة الحالية من دورينا، ثاني المواسم غزارة تهديفية، بعدما شهدت مباريات الجولة الأولى السبع لموسم 2024 - 2025، تسجيل 27 هدفاً، بمعدل 3.8 أهداف في المباراة الواحدة، وبزيادة هدف وحيد عن النسخة الماضية موسم 2023 - 2024، و12 هدفاً عن موسم 2022 - 2023، و11 هدفاً عن موسم 2021 - 2022، وبأقل 3 أهداف عن افتتاحية موسم 2021 - 2022.

مواجهات القمة

خلت الجولة الافتتاحية للنسخة الحالية لدوري أدنوك للمحترفين من مواجهات القمة للمرة الثانية بعد موسم 2021 - 2022، إذ شهدت انطلاقة موسم 2023 - 2024، خسارة النصر أمام الجزيرة 1 - 3، وتعادل الفريقان 1-1 في افتتاحية موسم 2020 - 2021، وأقيمت قمتان في انطلاقة موسم 2022 - 2023، وانتهت الأولى بتعادل الوصل مع الوحدة 2-2، والثانية بفوز الشارقة على شباب الأهلي 2 - 0.

هاتريك كودجو

انفرد لابا كودجو مهاجم العين، بتسجيل 3 أهداف (هاتريك) في مرمى خورفكان في الجولة الأولى لدورينا هذا الموسم، ليفوز العين بنتيجة 5 - 1، وسجل اللاعب التوجولي أهدافه في الدقائق 55 و61 و73 من عمر المباراة، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الأمر منذ عودة الحياة للملاعب بعد زوال جائحة كورونا، ليؤكد عزمه على المنافسة بقوة على جائزة أفضل هداف، التي فقدها الموسم الماضي، بعد الفوز بها في موسمي 2021 - 2022 بتسجيل 26 هدفاً، و2022 - 2023 بتسجيل 28 هدفاً.

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