«الجزيرة الحمراء» يدشن الشراكة مع القطاع الخاص

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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دشن نادي الجزيرة الحمراء مرحلة جديدة من العمل الرياضي، تعتمد على الشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومي، في استغلال الموارد الرياضية بالنادي، وتنميتها وتعزيز المهارات لدى منتسبي النادي في مختلف الفرق، عبر لقاء مشترك جمع إدارة النادي بقيادة سيف حمد بن قضيب الزعابي، رئيس مجلس الإدارة ووحيد أحمد ممثل القطاع الخاص.

ورحب سيف الزعابي بالحضور الكريم ممثلاً برجل الأعمال وحيد أحمد والوفد المرافق له وأعضاء مجلس إدارة النادي وممثلي وسائل الإعلام، معتبراً الخطوة التي أقدم عليها النادي، والمتمثلة في خلق شراكة بين النادي والقطاع الخاص لرعاية الفريق الأول لكرة القدم، الأنسب لتغير مفهوم لعبة كرة القدم بعد أن أصبحت من أهم مصادر الدخل في كثير من دول العالم ، ذاكراً أنه لا بد من إدارتها بشكل مختلف يتناسب مع التوجه العام باستغلال كافة الموارد وفتح الأبواب أمام المستثمرين للتعاون معاً في تحقيق أفضل النتائج.

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