عبدالمجيد حسين: شباب الأهلي حقق الأهم أمام البطائح ونفكر في لقاء عجمان

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد عبدالمجيد حسين، نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، أن «الفرسان» حقق الأهم بالعودة بنقاط مباراته أمام مضيفه البطائح مساء أول من أمس، وذلك بالفوز بنتيجة 2 - 1، في مباراتهما ضمن الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين، وأشار إلى أن الجهاز الفني أغلق صفحة الجولة الأولى، وبدأ التحضير لمواجهة عجمان الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من الدوري، والمتوقع أن تكون غاية في الصعوبة، بعد فوز شباب الأهلي قبل أيام على عجمان 2 - 0، في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

فيما قال البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي: «كانت لنا الأفضلية في الشوط الأول، وخاصة أول 15 دقيقة، وأضعنا عدداً مؤكداً من الفرص التهديفية بفضل تألق حارس البطائح، ولعب الضيوف على الهجمات المرتدة واستغلال المساحات الخالية، وشكلوا خطورة، ونجحوا في التسجيل، ولكننا قاتلنا حتى النهاية وحققنا المطلوب بالخروج من المباراة بنقاطها كاملة، وأنا سعيد بأداء جميع لاعبي الفريق، وخاصة حارب عبدالله، الذي بذل مجهوداً كبيراً في الأسبوع الماضي، ولم يحصل على راحة كان يحتاجها، ويستحق مني أن أهديه هذا الفوز».

وفي المقابل، رأى غوران توميتش مدرب البطائح، أن فريقه ظلم بعدم السماح له بالتغيير الثالث، الذي كان قبل هدف الفوز لشباب الأهلي، مشيراً إلى أن فريقه لم يجرِ سوى تغييرين في الدقيقتين 60 و81، وشرح الواقعة، قائلاً: «طالبنا بالتغيير الثالث، ولكن نتيجة إصابة أحد اللاعبين داخل أرض الملعب، رأينا تأجيل التغيير، ثم أخبرنا حكم المباراة بأن تأجيل إجراء التغيير يعتبر تغييراً وفقاً للتعديلات الجديدة في لوائح كرة القدم، وأنا سعيد عموماً بأداء اللاعبين، وبروحهم القتالية، وأتمنى تحقيق النتائج الإيجابية في مبارياتنا المقبلة».

بدوره، أكد محمد أحمد لاعب البطائح، كلام مدربه، بقوله: «لا أعرف من نحمله مسؤولية ما حدث في المباراة، نعم كانت هناك ورش عمل قبل انطلاقة الموسم حول التعديلات الجديدة في لوائح كرة القدم، ولكن لم يحدثنا أحد عن وجود تعديل في إجراءات التغيير خلال المباراة، واقتصر الحديث على أمور أغلبها معروفة مسبقاً، مثل الإنذارات وتدخلات تقنية الفيديو وغيرها، وأنا تواجدت في ورش العمل، ومتأكد أنها لم تكن تتضمن أي حديث عن التبديلات».

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