5 مكاسب لـ «السماوي» في افتتاح الدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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حقق بني ياس 5 مكاسب في مباراته أمام ضيفه الجزيرة بافتتاح دوري أدنوك للمحترفين التي كسبها بثنائية دون رد، وأبرز المكاسب وأهمها نقاط الفوز الثلاث التي قاتل من أجلها الفريق وضعته في المركز الرابع بجدول الترتيب، بعد أن نجح مع 5 فرق أخرى في تحقيق الانتصار ببداية مشوار البطولة.

ثاني المكاسب التي خرج بها «السماوي»، أنه نجح في إنهاء سلسلة نتائجه السلبية أمام الجزيرة في آخر 8 مباريات ببطولة الدوري خلال الـ 4 مواسم السابقة والتي لم يعرف فيها طعم الانتصار، بعد أن فاز الجزيرة في 5 وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

ويعتبر خروج الفريق بشباك نظيفة من المباراة أمام منافسه المدجج بالنجوم في خط المقدمة، المكسب الثالث الذي حققه، نتيجة الأداء المتماسك في كل خطوط اللعب وخصوصاً خط الدفاع، أما رابعاً فإن الفوز ساهم في رفع الروح المعنوية ومنح اللاعبين والجهاز الفني الثقة مع ضربة بداية المنافسة ليزيد من إصرارهم وجهدهم في التدريبات المقبلة بهدف مواصلة الانتصارات.

خامساً الفوز برهن على نجاح نجوم بني ياس الجدد الذين انضموا إلى الكشوفات أخيراً، بقيادة خوان باوزا الذي أحرز الهدف الأول وساهم بشكل كبير في تحقيق الفوز، ولاعب الوسط ازار ماركوفيتش، واسياك تشيبانجو القادم من العميد النصراوي، والمدافع اندريه بوركا الذي عوض رحيل ساشا إلى الوحدة.

منافس قوي

وعبر البرتغالي جواو بيدرو مدرب السماوي، الذي قاد الفريق للمرة الأولى في دوري المحترفين، عن سعادته بالفوز، ذاكراً أنه كان مهماً في بداية البطولة، خصوصاً أنه تحقق على منافس قوي مثل الجزيرة.

ورفض بيدرو وصفه بأنه سر الانتصار الذي تحقق، ذاكراً أن سر الانتصار في أداء اللاعبين الذين نفذوا التوجيهات وقاتلوا في أرضية الملعب، وأضاف: كل لاعب بذل أقصى جهده وعمل من أجل الفوز، هذا لا ينفي أن المباراة كانت بها أخطاء وسلبيات لكننا ما زلنا في البدايات، ونحن نحاول دائماً أن نكون في مستوى أفضل، أتوقع أن نتحسن أكثر مع المزيد من التجارب.

انطلاقة جيدة

كما وصف فهد الظنحاني حارس السماوي، الذي كان من النجوم البارزين في اللقاء بتصديه لعدد من الكرات الخطرة، الفوز بالانطلاقة الجيدة في الدوري لفريقه، وقال إن التركيز يجب أن يكون على المباراة المقبلة، مشدداً على أن بني ياس سيكون مختلفاً في الموسم الحالي.

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