«هاتريك» لابا أبرز مشاهد موقعة العين وخورفكان

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

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بحضور 12 ألف متفرج تابعوا اللقاء من المدرجات، لم يجد العين صعوبة تذكر في التغلب على ضيفه خورفكان بخمسة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، في الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة الافتتاحية الخامسة التي يخوضها الفريق البنفسجي بملعبه باستاد هزاع بن زايد ويخرج فيها منتصراً، بعد أربع مواجهات استهلالية سابقة فاز فيها جميعها.

وبالمقابل بدا خورفكان متراجعاً أمام الضغط العيناوي المتصل وهو ما أحدث ثغرات واضحة نفذ من خلالها لاعبو العين كاكو ورحيمي ولابا، إلى المرمى مستفيدين من مهاراتهم العالية وسرعتهم الفائقة، وبرغم أن مردود أبناء المدرب ايسايلا، الذي لعب بأسلوب مفتوح طوال المباراة، تحسن في الشوط الثاني ليسجلوا هدفهم الوحيد، غير أن هذا لم يمنع العين من الاستمرار مسيطراً لعباً ونتيجة ليخرج فائزاً بنتيجة كبيرة أكدت رغبته القوية في المنافسة على جميع بطولات الموسم خصوصاً بعد فوزها في ذهاب تمهيدي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على كلباء بالثلاثة.

وخطفت العودة القوية للمهاجم التوغولي لابا كودجو، الذي سجل الهاتريك في المباراة الأنظار واستحوذت على تعليقات النقاد والجمهور كأبرز مشاهد المباراة، خصوصاً وأن اللاعب سجل أهدافه الثلاثة بالتخصص وبطريقة رائعة تؤكد على مقدراته الفنية المبهرة وحاسته التهديفية اللافتة أمام الشباك.

وهذا هو الهاتريك الرابع، الذي يسجله لابا بقميص العين بواقع مرتين في شباك خورفكان، ومرة واحدة في شباك كل من الجزيرة والعروبة، رفع غلة أهدافه بالدوري إلى 101 هدف ليصبح على بعد 22 هدفاً فقط ويتصدر قائمة أفضل هداف بالدوري في تاريخ العين متجاوزاً رقم لاعب العين الأسبق أحمد عبدالله ( الغزال) برصيد 122 هدفاً والهداف الغاني السابق أسامواه جيان برصيد 95 هدفاً، كما أصبح لابا الذي رفع غلته من الأهداف في كل البطولات إلى 127 هدفاً على بعد هدفين ليصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ العين متجاوزا جيان الذي سجل 128 هدفاً.

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