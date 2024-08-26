احتفالية كمارا برقصة «اليولة» تخطف الأضواء

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

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عاد الشارقة من ملعب «خورفكان» بالعلامة الكاملة بعد الفوز المستحق على دبا الحصن برباعية، ليبرهن رجال المدرب الروماني كوزمين أنهم على قدر عالٍ من التحدي. واستغل الشارقة ظروف اللقاء على أكمل وجه في أعقاب حالة الطرد التي حدثت في أول ثلث ساعة للاعب إبراهيما سيسي أفضل لاعبي الحصن.

سيطرة

الطرد أثر على أداء دبا الحصن الذي تراجع كثيراً وتباعدت خطوطه لتؤول السيطرة لفريق الشارقة الذي أمطر مرمى الفريق المضيف بوابل من الهجمات والأهداف، ونجح رفاق اللاعب شاهين عبدالرحمن كابتن الشارقة في كسب اللقاء بنتيجة 4 - 1 بعد مباراة كان نجمها الأول عثمان كمارا الذي أحرز هدفين وسبب إزعاجاً مستمراً لدفاع الحصن موقعاً على هدفين فيما تكفل كل من لوان بيريرا وكايو لوكاس بتسجيل بقية الأهداف.

وكان عثمان كمارا قد خطف الأضواء من خلال احتفاليته اللافتة عقب تسجيل الهدف الأول بعد أن تقمص دور فرقة اليولة الشعبية التراثية خلال احتفاليته بجانب كل من لوان بيريرا وخالد الظنحاني فقط لوح الثلاثي بأياديهم وكانهم يمسكون بعصا ويهزون برؤوسهم في مشهد تفاعل معه جمهور الشارقة كثيراً.

مهمة ناجحة

بدوره، أعرب الروماني كوزمين مدرب الشارقة عن سروره بنتيجة الفوز على دبا الحصن مشيراً إلى أن حالة الطرد التي حدثت في الشوط الأول سهلت المهمة على لاعبي الشارقة فانطلقوا في التقدم نحو الأمام منوهاً إلى أن دفاع الحصن قبل الطرد كان منظماً ووجد اللاعبون صعوبة كبيرة في اختراقه لكن بعد الطرد تغير الحال ونجح الفريق في تسجيل 3 أهداف في الشوط الأول، ونوه إلى أن مستوى الشوط الثاني لم يكن بذات الأداء الذي انتهى به الشوط الأول، وقال كوزمين: الفريق لديه الكثير ليقدمه في قادم الجولات.

طرد مؤثر

من جانبه قال البرازيلي كايو زاناردي مدرب دبا الحصن: فريقي تأثر بحالة الطرد وغيرنا الخطة لكننا اصطدمنا بفريق قوي مثل الشارقة، وعلينا الآن ترتيب الأوراق من جديد والاستعداد لقادم المواجهات، ونوه إلى أن دبا الحصن كان منظماً مع بداية اللقاء وتمكن من مجاراة الفريق الضيف لكن طرد سيسي كان مؤثراً ومنح الشارقة الفوز.

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