جدل القرارات التحكيمية يشعل الدوري مبكراً

المصدر: دبي - البيان

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بدأت متعة دوري أدنوك للمحترفين مع نهاية الجولة الأولى، وظهور العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في المباريات باستثناء مواجهتي كلباء والوصل، وأدارها حكم الساحة محمد الهرمودي، وحكم الفيديو عامر الضبيع، والعين وخورفكان، وأدارها حكم الساحة سلطان عبدالرزاق، وحكم الفيديو أحمد النقبي.

وشهدت الجولة جدلاً في مباراة دبا الحصن والشارقة، وأدارها حكم الساحة يحيى الملا، وحكم الفيديو حمد علي يوسف، حول قرار الطرد المباشر للاعب دبا الحصن إبراهيما سيسي في الدقيقة 21، لوجود شكوك حول صحة القرار، الذي أثر بشكل كبير وواضح على دبا الحصن، وكذلك في مباراة بني ياس والجزيرة، وأدارها حكم الساحة عمر آل علي، وحكم الفيديو صقر الزعابي، حيث ثار الجدل حول إلغاء ركلة جزاء لبني ياس بداعي التسلل، واستحقاق لاعب الجزيرة زايد سلطان الحصول على إنذارين، وبالتالي الطرد، واكتفى الحكم بإنذار وحيد.

فيما شهدت مباراة الوحدة وعجمان، وأدارها حكم الساحة عادل النقبي، وحكم الفيديو محمد عبيد خادم، تدخلاً إيجابياً من تقنية الفيديو بإلغاء طرد لاعب عجمان فيكتور هنريكي، بينما هناك شك حول صحة ركلة الجزاء، التي احتسبت لعجمان، وأضاعها لاعب الفريق وليد أزارو، لعدم وجود دفع للمهاجم، كما أن لمسة اليد من مدافع الوحدة لم تكن مقصودة لقرب اليد من الجسد.

وفي مباراة العروبة والنصر، وأدارها حكم الساحة أحمد عيسى درويش، وحكم الفيديو يوسف الجسمي، كان هناك شك بوجود ركلة جزاء للعروبة، وفي مباراة البطائح وشباب الأهلي، وأدراها حكم الساحة أحمد سالم خلفان، وحكم الفيديو عيسى خليفة، كان هناك تدخل إيجابي من تقنية الفيديو بإلغاء ركلة جزاء احتسبت للبطائح في الدقيقة 64.

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