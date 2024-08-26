زكريا أحمد: الظنحاني نجم الجولة الافتتاحية وظهور مميز للمطوع

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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منح الدكتور زكريا أحمد العوضي، مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، لقب نجم الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين 2024 - 2025، بعد أن حافظ على الفوز المميز لفريقه على الجزيرة بأداء كبير خلال المباراة، وحافظ ومعه زايد الحمادي حارس الوحدة، على نظافة شباكهما.

وأشار إلى أن الجولة الأولى للنسخة الـ17 من دوري المحترفين، شهدت 27 هدفاً، بزيادة هدف واحد عن الجولة الأولى من الموسم الماضي، وشهدت أيضاً، إضاعة المهاجمين لضربتي جزاء، وإلى أن الأهداف توزعت بين 7 في الشوط الأول، و20 في الشوط الثاني، وسجل 21 هدفاً من داخل منطقة الجزاء، و6 أهداف من خارج منطقة الجزاء، وتنوعت طرق التسجيل ما بين 12 هدفاً بالتسديد، و4 أهداف بالرأس، وهدفين من تسديدة بعيدة، و8 أهداف من انفراد بالمرمى.

مسؤولية

ونوه إلى أن الحراس يتحملون مسؤولية 6 أهداف، ومنها 4 أهداف في مباراة اتحاد كلباء والوصل التي انتهت بالتعادل 2-2، فيما ظهر سهيل المطوع حارس دبا الحصن، بمستوى مميز، على الرغم من الأهداف الأربعة في مرماه، واستطاع رد الكثير من الفرص الخطيرة للشارقة، ليكون الأكثر تصدياً بين حراس الجولة الأولى، برصيد 8 تصديات، وأشار إلى أن أخطاء الحراس في المباريات، توزعت بين 10 أخطاء تمركز خاطئ، و7 أخطاء تمثلت في ردة فعل ضعيفة.

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