محمد القامة: جولة واحدة لا تكفي للحكم على دورينا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد المدرب الوطني محمد القامة أنه من المبكر جداً الحديث عن المنافسة والمستويات في دوري أدنوك للمحترفين بعد مباريات الجولة الأولى فقط. وقال إن الأمر يتطلب 4 أو 5 جولات على الأقل من عمر المسابقة للحكم على نوعية المنافسة، والفرق المرشحة للمنافسة على الدرع في الموسم الجاري 2024 - 2025، ونوه بأن اللافت فقط من خلال المباريات الافتتاحية أن هناك أندية كانت تحتاج إلى صفقات تدعيم لبعض المراكز.

وقال: «ظهرت أندية القمة بمستويات متفاوتة في الجولة الأولى، ولكنها حققت الأهم بالحصول على النقاط الكاملة لمبارياتها، باستثناء الوصل حامل لقب الدوري، الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي مع مضيفه كلباء بنتيجة 2-2، والجزيرة الذي خسر أمام مضيفه بني ياس 0 - 2، فيما جاءت باقي نتائج المباريات وفق التوقعات، ولم تكن هناك مفاجآت، ووضح تأثر بعض الأندية بالصفقات العديدة، التي أجرتها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وظهر ذلك في حالة عدم التجانس بين لاعبيها».

صفقات وخبرات

أضاف القامة: «أما على صعيد اللاعبين الأجانب والمقيمين فلا تزال الأسماء المعروفة مثل لابا كودجو وسفيان رحيمي مع العين، وفابيو دي ليما مع الوصل، وعثمان كمارا وكايو لوكاس مع الشارقة، ومهدي قائدي مع كلباء، وعادل تعرابت مع النصر، هي الأبرز في الجولة الأولى، وهناك من لفت الأنظار من بين الأسماء الجديدة، ولكنها تحتاج كذلك إلى المزيد من الوقت قبل الحكم عليها بشكل دقيق».

وقال القامة في الختام: «أتوقع أن يشهد دوري أدنوك للمحترفين تكراراً للمنافسة الشرسة بين أكثر من نادٍ على اللقب حتى الجولات الأخيرة، كما حدث في آخر نسختين عندما توج شباب الأهلي بدرع موسم 2022 - 2023، والوصل بدرع موسم 2024 - 2025، وبالطبع ستدور توقعات الصراع حول أندية القمة، التي سبق ونالت ألقاب الدوري منذ تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية موسم 2008 - 2009، بفضل تراكم الخبرة، والمرونة والقدرة على إجراء صفقات اللاعبين، إلى جانب امتلاكها لاعبين مميزين على مقاعد البدلاء، ما يمنح أجهزتها الفنية خيارات أفضل في اختيار تشكيلات المباريات، وإداراتها بالطريقة المناسبة لجمع أكبر عدد من النقاط، والوصول إلى منصة التتويج في نهاية الموسم».

أرقام مميزة

الجدير بالذكر أن الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين شهدت العديد من الأرقام المميزة، ففي لقاء كلباء والوصل الذي انتهى بالتعادل 2-2 سجل هدفي «الإمبراطور» فابيو دي ليما، ليصل برصيده إلى الهدف السادس مع فريقه في الجولات الافتتاحية، كما أن هدفه الثاني الذي سجله من ركلة حرة مباشرة بات الرابع للاعب من الركلات الحرة بالدوري، والأول منذ هدفه في مرمى الظفرة قبل 685 يوماً، بينما احتفل مهدي قائدي بهدفه الأول لكلباء، وهو الهدف الخامس في آخر 7 مباريات لفريقه بالمسابقة.

ودشن النصر مشواره بانتصار ثمين على حساب مضيفه العروبة 5 - 1، ليكون الفوز الافتتاحي الأول لـ«العميد» منذ موسم 2016 - 2017، عندما فاز الظفرة 4 - 2، كما أصبح أكبر انتصار افتتاحي في تاريخ النصر، الذي سجل خلال المباراة نفسها أول هدف في الموسم للمرة الأولى، وسجله عادل تعرابت في الدقيقة 8، كما سجل اللاعب نفسه هدفاً شخصياً ثانياً في المباراة، ليصل برصيده التهديفي إلى 16 هدفاً، خلال 45 مباراة خاضها في الدوري، فيما سجل زميله مروان أزرقان الهدف الثالث للنصر، وأصبح عاشر لاعب هولندي يسجل أهدافاً في دورينا للمحترفين.

وحسم الوحدة مباراته مع ضيفه عجمان بهدف دون رد، وجاء الهدف عن طريق النيران الصديقة، لتكون المرة الثانية التي يستفيد فيها الوحدة من هدف عكسي في الجولة الافتتاحية، بعد مباراته ضد كلباء في موسم 2018 - 2019، كما أصبح هذا الهدف العكسي الـ15، الذي يستفيد منه الوحدة في تاريخ الدوري، واستهل بني ياس مشواره بانتصار ثمين على حساب ضيفه الجزيرة بهدفين دون مقابل، ليكون الفوز الأول لـ«السماوي» على الجزيرة منذ فبراير عام 2019، كما تلقى الجزيرة خسارته الافتتاحية الأولى منذ موسم 2015 - 2016، وأحرز يوسفو نيكيته الهدف الثاني لبني ياس، ووصل إلى 4 من آخر 7 أهداف لفريقه بالدوري، وكرر التسجيل في الجولة الافتتاحية، بعد هدفه في مرمى العين الموسم الماضي.

وحقق شباب الأهلي فوزاً مثيراً في اللحظات الأخيرة أمام البطائح بنتيجة 2 - 1، وفاز الشارقة على مضيفه دبا الحصن 4 - 1، ليخسر دبا الحصن افتتاحية مشاركته الأولى في دوري المحترفين، وكسب العين المواجهة أمام ضيفه خورفكان 5 - 1.

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