محمد اليماحي: التعادل مع حامل اللقب حافز مهم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعرب محمد اليماحي رئيس شركة كلباء لكرة القدم، عن سعادته بتعادل فريقه كلباء وضيفه الوصل حامل اللقب 2-2، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «التعادل مع الوصل حامل لقب الدوري، في أولى مبارياتنا في المسابقة، نتيجة جيدة ستعطينا الحافز قبل مبارياتنا التالية في المسابقات المحلية، وستسهم في رفع معنويات اللاعبين بعد خسارتنا أمام العين 3-2، في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب سعادتنا بالأداء القوي والروح القتالية من قبل اللاعبين طوال المباراة، الذي أثمر عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع للمواجهة».

واعتبر فوك رازوفيتش مدرب كلباء، أن فريقه كان يستحق الخروج بالفوز، وهنأ لاعبيه على التعادل، مشيداً بالروح القتالية التي خاضوا بها المباراة، وإصرارهم على تقديم أفضل ما لديهم طوال الوقت الرسمي والإضافي للقاء الصعب أمام حامل اللقب، وعد ذلك من أهم الأمور الإيجابية، مشيراً إلى أن لاعبي كلباء استطاعوا العودة مرتين، بعدما لعبوا مباراة جيدة، وكانوا قريبين من الفوز.

وهنأ ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، فريق كلباء على الأداء والتعادل، وأبدى عدم رضاه عن نتيجة المباراة، خاصة وأنها في بداية مسار الوصل في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الذي توج به الموسم الماضي، وأشار إلى وجود بعض الأمور التي سيعمل على علاجها قبل المباراة القادمة أمام دبا الحصن يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الثانية للدوري.

وقال عبد السلام محمد صاحب هدف التعادل لكلباء: «اجتهدنا في المباراة، وأثمر ذلك عن خروجنا بنقطة التعادل، على الرغم إننا كنا نتطلع إلى تحقيق الفوز، ولسنا راضين عن التعادل مع احترامي الشديد للوصل، وما قدمنا من أداء أمام الوصل، تنفيذاً للتعهد الذي قطعناه على أنفسنا، بتقديم أقصى ما لدينا من جهد، بعد الخسارة أمام العين، وأنا وزملائي نشعر بالتفاؤل بعد تجنب الخسارة أمام حامل اللقب، وفي أولى مبارياتنا في الدوري».

وقال حبيب الفردان لاعب كلباء: «إصرارنا على عدم الخسارة كان واضحاً خلال جميع أوقات المباراة، ووفقنا بالخروج بالتعادل في أول مباراة لنا في الدوري، بعد أن وضعتنا قرعة المسابقة في 3 مواجهات قوية في بداية الطريق، إذ تنتظرنا مواجهتان قويتان أمام الشارقة والعين، ولذا الخروج بنقطة من أمام حامل اللقب أمر جيد، وسنركز على مباراتنا التالية أمام الشارقة الخميس المقبل، لأننا نتعامل مع الدوري خطوة بخطوة».

وقال دانييل بيسا لاعب كلباء: «نجحنا بالتعادل مع واحد من أفضل أندية الدولة، وبطل الدوري في الموسم الماضي، وأعتقد أن النتيجة عادلة، ونحن لعبنا بشكل جيد، والخروج بنقطة من أولى مبارياتنا أمر طيب، ولا يزال الموسم طويلاً، ونتعامل مع مبارياتنا خطوة بخطوة، وهدفنا تعويض جمهورنا عن ظهورنا غير الجيد في النسخة الماضية من الدوري».

المسؤولية والرضا

في المقابل، قال سفيان بوفتيني مدافع الوصل: «لسنا راضين عن التعادل، ونعتبره نقطة سلبية في أول ظهور لنا هذا الموسم، لأننا كنا نرغب في تحقيق الفوز، وعلى الرغم من أننا لم نكن موفقين، إلا أن معنوياتنا عالية، ونطمح إلى الحفاظ على الدرع، والطريق لا يزال طويلاً، والتعادل مع كلباء يعطينا درساً مهماً قبل مبارياتنا المقبلة».

وأكد خالد السناني حارس الوصل، مسؤوليته عن الهدف الثاني الذي تلقاه مرماه في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وقال: «أنا أتحمل مسؤولية الهدف الثاني، كنا نتطلع إلى تحقيق الفوز، وكلباء كان الأفضل في أغلب فترات المباراة، وقبل كرة هدف التعادل الثاني لكلباء، حذرت زملائي اللاعبين، وطلبت منهم الاحتفاظ أكثر بالكرة، وتجنب فقدها بسهولة، وأخطاء كرة القدم واردة، ومن الضروري التعلم منها، وأنا جاهز في أي وقت للدفاع عن مرمى فريقي، وهو الجواب الذي تلقاه مني المدرب ميلوش، عندما سألني عن إمكانية مشاركتي في المباراة، وأنا لم أغب عن أي تمرين خلال فترة الإعداد، وعدم مشاركتي في المباريات الودية أمر يرجع للجهاز الفني».

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