«الهدف العكسي» يكرر أفراح «العنابي» بأول 3 نقاط في الدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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كرر الوحدة سيناريو الموسم الماضي بنيله أول 3 نقاط في مستهل مشوار دوري أدنوك للمحترفين بهدف عكسي، أحرزه مدافع عجمان ميلوس كوسانوفيتش بالخطأ في مرماه، خلال لقاء الفريقين مساء أول من أمس في الجولة الأولى من المنافسة.

وكان «العنابي» قد نال أول 3 نقاط في النسخة الماضية من الدوري بهدف عكسي أحرزه لاعب وسط الجزيرة السابق فرناندو لوكاس في شباك فريقه في المباراة التي انتهت بفوز الوحدة 1-2، وجاء الهدف العكسي بعد أن كانت المباراة تمضي نحو التعادل الإيجابي 1-1 في الجولة الثانية من المنافسة، وعوض الفوز حينها خسارة الوحدة في جولة الافتتاح أمام البطائح.

وتواصلت «الهدايا» مع الوحدة في الموسم الجديد بعد أن كان قريباً من «فخ التعادل» حتى الدقيقة 87 التي شهدت الهدف الوحيد في اللقاء، والذي منحه نقاط الفوز وسط فرحة جماهيره، في مباراة رفض خلالها عجمان إدراك التعادل بإهدار نجمه وليد ازرو ركلة جزاء في الزمن المهدر عندما نفذها بعيداً عن المرمى.

مباريات صعبة

واعترف روني ديلا مدرب الوحدة بأن مستوى فريقه لم يكن على النحو المطلوب، مبرراً ذلك بأنها المواجهة الأولى في الموسم، وقال: هنالك دائماً صعوبة في المباريات الأولى، لأن الفرق تحتاج إلى بعض الوقت حتى تصل إلى كامل الانسجام والجاهزية، لكن الجيد في الأمر أننا حققنا المهم بنيل نقاط الفوز التي يمكن أن نبني عليها للمباريات المقبلة، وخاصة أنها ستمنح اللاعبين دافعاً كبيراً لمواصلة حصد النقاط.

وتحسر غوران مدرب عجمان على الخسارة، وقال إن فريقه كان يستحق نقطة التعادل في الحد الأدنى بعد المجهود الذي بذله اللاعبون، وأن الحظ لم يحالفهم في المباراة باستثمار بعض الفرص وتحويلها إلى أهداف، مع ارتكاب الخطأ الذي نتج عنه الهدف، ذاكراً أن الأخطاء طبيعية في كرة القدم، وأضاف: علينا التركيز أكثر في المباريات المقبلة.

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