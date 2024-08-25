العميد يسعد جمهوره ويعود بأرقام لافتة من ملعب العروبة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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طمأن النصر جمهوره مع انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين، ونجح رجال المدرب الهولندي الفريدو شرودر المدير الفني للفريق في حصد عدد من الأرقام، ومن بينها تجاوز عقدة البدايات، التي ظلت تلازم العميد طوال المواسم السبعة الماضية، حيث لم ينجح فيها الفريق في تحقيق «النصر» في المواجهة الافتتاحية الأولى، كما أن لاعبي النصر تمكنوا من كسر عناد العروبة الذي فرض التعادل السلبي على الفريق في افتتاحية كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، وتمكن نجم العميد عادل تعرابت من تسجيل أول أهداف الموسم الكروي في مرمى الوافد الجديد لدوري الأضواء والشهرة في الدقيقة 8، كما أن نجم النصر الجديد الهولندي مروان ازرقان أفلح في كتابة اسمه مع محرزي الأهداف الخمسة من أول مباراة يخوضها مع النصر.

وفي المقابل لم يكن العروبة في يومه، وتعددت أخطاء لاعبيه وحارسه طلال عبد الله، حيث فشل الفريق في مجاراة النصر لتستقبل الشباك 5 أهداف في أول مباراة على مستوى الدوري، وتبدو الفرصة أمام المدرب البرتغالي برونو بيريرا قائمة في تصويب الأخطاء قبيل لقاء الجزيرة.

وقال الهولندي الفريدو شرودر مدرب النصر: خضنا اللقاء بذات الخطة التي لعبنا بها مباراة الكأس، وتمكن اللاعبون من الحصول على المساحات التي أتيحت لنتمكن من التسجيل ومن تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية بعد سبع سنوات، وأضاف: كنت أعلم أن المباراة الأولى دائماً ما تكون صعبة لكن لاعبي النصر تعاملوا معها بثقة عالية وأعطوها أهمية كبيرة.

فرص

وقال البرتغالي برونو بيريرا مدرب العروبة: دفعنا ثمن الأخطاء أمام لاعبين جيدين رغم أننا لم نظهر بمستوى سيئ كما يعتقد البعض، بدليل تعادلنا سلبياً أمام ذات الفريق قبل أسبوع مع ضياع أكثر من فرصة محققة خلال مباراة الكأس. وقال خلال مواجهة الدوري استطعنا تقليص الفارق وفي اعتقادي أن هدف اللاعب تراولي لو جاء قبل أهداف النصر الثلاثة لتغير شكل اللقاء، وأضاف علينا طي هذه الصفحة والتفكير في اللقاء المقبل أمام الجزيرة ومعالجة الأخطاء.

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