«أبوظبي الرياضي» وبطل لاوس في افتتاح «أبطال آسيا للسيدات» لكرة القدم

المصدر: متابعة - إيهاب زهدي

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يواجه فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم مساء اليوم، يونغ إيليفانتس بطل لاوس، في أولى مبارياته في افتتاح منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات، التي يستضيف مجموعتها الأولى نادي النصر الرياضي السعودي بالرياض.

تحضيرات

وقد انتظم فريق نادي أبوظبي الرياضي فور وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض بتدريبات خفيفة بملاعب أكاديمية الرياض، تكملة لفترة الإعداد، بعد أن ضم الفريق لاعبة واحدة محترفة مؤخراً وهي المهاجمة النيبالية ريخا بوديل قبل مواجهة فريق (الفيل الصغير) يونغ إيلفانتس (لاوس)، وذلك في الخامسة والربع من مساء، ويضم بطل لاوس 3 لاعبات محترفات من اليابان وهن ساكي ياناجيساوا، ساكي يوينو، ونانامي سون.

وتعقب المباراة الافتتاحية، مباراة النصر السعودي مع فريق مياوادي (ميانمار)، وقد ضم ممثل المملكة فريق النصر المدافعة الجديدة البرازيلية كاثلين سوزا قادمة من ريال مدريد الإسباني.

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