شباب الأهلي يخطف الفوز من البطائح في الوقت القاتل

المصدر: دبي،أبوظبي،العين،دبا الحصن - إيهاب زهدي، أحمد عيسى، طلحة عبدالله ومحمد فضل

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حقق شباب الأهلي فوزاً صعباً على ضيفه البطائح 2 - 1، في مباراة مثيرة وقوية جرت على ملعب استاد راشد أمس، ضمن الجولة الافتتاحية من دوري أدنوك للمحترفين. وافتتح البطائح التسجيل في المباراة عن طريق أناتولي في الدقيقة 66، وتعادل شباب الأهلي بهدف مؤنس دبور في الدقيقة 69، ثم سجل سردار هدف الفوز لـ«الفرسان» في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وامتلك شباب الأهلي الأفضلية الهجومية في الشوط الأول، وأنقذ درويش محمد حارس البطائح مرماه من العديد من الفرص السهلة.

في المقابل، لاحت فرصة خطيرة للبطائح عندما خطف الفارو كرة ولعبها ساقطة من فوق حسن حمزة حارس شباب الأهلي، لحظة خروجه الخاطئ من مرماه، وردت العارضة الكرة.

وسجل أناتولي هدف البطائح في الدقيقة 66، ورد شباب الأهلي سريعاً في الدقيقة 69، بهدف التعادل عن طريق مؤنس دبور بـ«الكعب».

وفي الدقيقة 2 من الوقت المحتسب بدل الضائع المقدّر بـ10 دقائق، تمكن سردار من تسجيل هدف الفوز لشباب الأهلي.

وحقق العين فوزاً كبيراً بعد أن أمطر شباك ضيفه خورفكان 5 - 1 على ملعب استاد هزاع بن زايد.

أنهى العين الشوط الأول متقدماً بهدفين، جاء الأول عن طريق كاكو في الدقيقة 14، وأضاف المغربي سفيان رحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 41، وأحرز المهاجم التوغولى لابا كودجو الهدف الثالث في الدقيقة 55، ثم أضاف الرابع للعين في الدقيقة 61، ليصل بذلك للهدف رقم 100 بقميص العين في الدوري. وقلّص الإسباني جوناتان فييرا الفارق في الدقيقة 66، إلا أن لابا كودجو سجل الهدف الشخصي الثالث له (هاتريك) والخامس للعين في الدقيقة 73.

وحقق بني ياس فوزاً ثميناً على ضيفه الجزيرة 2 - 0 بعد مباراة جاءت دون مستوى التوقعات، سجل خوان باوزا الوافد الجديد أول أهداف بني ياس في الدقيقة «55»، وسجل يوسف نيكتيه الثاني عند الدقيقة «77»، ليضع بني ياس أول 3 نقاط.

وحقق الشارقة الفوز أمام مضيفه دبا الحصن 4 - 1، أحرز أهداف الشارقة البرتغالي كايو لوكاس، وعثمان كمارا «هدفين» ولوان بيريرا في الدقائق 36 و45 + 1 و 45 + 5 و 72 ، وأحرز يتيمة الحصن البرازيلي جواو فيتور في الدقيقة 85، وطرد حكم اللقاء يحيى الملا لاعب الحصن إبراهيما سيسي في الدقيقة 22، كما أضاع فراس بالعربي ركلة جزاء للشارقة في الشوط الثاني.

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