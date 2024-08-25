العين يواجه أوكلاند سيتي في كأس القارات

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تفيد متابعات «البيان» أن العين سيستضيف على ملعبه سبتمبر المقبل فريق نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي في النسخة الأولى من بطولة القارات (كأس إنتر كونتيننتال) التي يشارك فيها الزعيم العيناوي بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة قبل التعديل، بينما يشارك الفريق النيوزلندي بصفته بطلاً لدوري أبطال أوقيانوسيا، وسيواجه الفائز منهما الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، وتضم البطولة 6 أندية من مختلف قارات العالم وهي بالإضافة للعين وأوكلاند سيتي والأهلي المصري، ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا، وباتشوكا المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف، إضافة إلى بطل كأس ليبرتادوريس والذي لم يتحدد بعد.

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