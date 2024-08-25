بينتو يتابع مباريات الدوري وتجمّع «الأبيض» السبت

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حضر البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني الأول، مباراة الوحدة وعجمان، على ملعب استاد آل نهيان، مساء أول من أمس، ضمن دوري أدنوك للمحترفين، التي انتهت بفوز الوحدة بهدف وحيد، كما حضر مساعدوه باقي مباريات اليوم الأول من الجولة الافتتاحية للدوري، وذلك بهدف تقييم اللاعبين المرشحين للانضمام لصفوف «الأبيض» لخوض أول مواجهتين أمام منتخبي قطر وإيران يومي 5 و10 سبتمبر المقبل، ضمن الجولتين الأولى والثانية من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يتم إعلان قائمة منتخبنا الوطني عقب نهاية مباريات الجولة الأولى للدوري، على أن يتجمع المختارون في العاصمة أبوظبي يوم السبت المقبل، لبدء معسكر إعداد داخلي قبل السفر إلى قطر لخوض أولى مواجهاتنا في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز