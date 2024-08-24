العين يُمطر شباك ضيفه خورفكان بالخمسة

المصدر: العين-طلحة عبد الله

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حقق العين فوزاً كبيراً وأمطر شباك ضيفه خورفكان 5-1 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد في ختام الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين، وبذلك يضع الفريق البنفسجي أول ثلاث نقاط في رصيده، ليتصدر بجانب النصر الذي فاز بنفس النتيجة.

انهي العين الشوط الأول متقدما بهدفين جاء الأول بواسطة المتألق الباراجوياني كاكو الذي تلقى تمريرة رائعة من بلاسيوس، وأودعها الشباك بذكاء في الدقيقة 14، وأضاف المغربي سفيان رحيمي، الهدف الثاني بعد انفراده بالمرمى في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتفوق العين لعبا ونتيجة بهدفين دون مقابل.

ومع بداية الشوط الثاني قاد خورفكان، هجمة سريعة وكان قريبا من التسجيل لولا تألق الحارس خالد عيسى الذي أبعد تسديدة قوية لسلطان سعيد إلى ركلة زاوية في اللحظات الأخيرة، قبل أن يحرز المهاجم التوغولى لابا كودجو، الهدف الثالث في الدقيقة 55 بضربة رأسية قوية إثر عرضية لسفيان رحيمي،و لابا ليضيف هدفه الشخصي الثاني والرابع للعين، في الدقيقة 61، ويصل بذلك للهدف رقم 100 بقميص العين في الدوري.

وبحلول الدقيقة 66 قلص الاسباني جوناتان فييرا، الفارق بتسجيله أول أهداف خورفكان، بلمسة رائعة، لكن المهاجم التوغولى المرعب لابا كودجو، سجل الهدف الشخصي الثالث له (هاتريك) والخامس للعين في الدقيقة 73،

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