الشارقة يُسعد جمهوره ويُمطر مرمى دبا الحصن برباعية

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

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احبط الشارقة مفاجآت دبا الحصن الوافد الجديد لدوري المحترفين وتمكن من تحقيق الفوز عليه في عقر الدار بنتيجة 4-1 ، في ختام مواجهات الجولة الأولى من دوري ادنوك للمحترفين ليضع الشارقة 3 نقاط في رصيده متقدماً نحو المركز الثالث خلف النصر والعين ، فيما فشل الحصن في الحصول على أي نقطة في اول مباراة يخوضها في عصر الاحتراف ، احرز اهداف الشارقة كل من البرتغالي كايو لوكاس ، وعثمان كمارا " هدفين " ولوان بيريرا في الدقائق 36 ،45+1 ،45+5 ،72 ، واحرز يتيمة الحصن البرازيلي جواو فيتور في الدقيقة 85 ، وطرد حكم اللقاء يحى الملا لاعب الحصن ابراهيما سيسي في الدقيقة 22 ، كما أضاع فراس بالعربي ركلة جزاء للشارقة في الشوط الثاني .

جاءت البداية حذرة من جانب الفريقين مع افضلية للشارقة الذي قام بعدة طلعات في اول ربع ساعة عن طريق فراس بالعربي وكايو لوكاس لكن كل كرات الضيوف وجدت حارس دبا الحصن سهيل عبد الله بالمرصاد.

وتشهد الدقيقة 22 نقطة تحول في المباراة بعد اشهار حكم اللقاء يحيى الملا البطاقة الحمراء في وجه لاعب دبا الحصن ابراهيما سيسي اثر تدخله " المرفوض " مع لاعب الشارقة ميلوني ليغادر اللاعب أرضية الملعب منذ وقت مبكر ، وهو الطرد الذي استغله الضيوف على اكمل وجه لينجح كايو لوكاس من افتتاح عداد الأهداف من ضربة رأسية محكمة مستفيداً من عرضية المدافع خالد الظنحاني المتقنة هدف جاء في الدقيقة 36 ، وقبيل نهاية الشوط الأول تمكن عثمان كمارا من تسجيل هدف الشارقة الثاني من قذيفة صاروخية أرسلها خار منطقة الجزاء انفجرت داخل شباك الحصن ، ولم تمض سوى دقائق ليعود الضيوف بهدف ثالث عن طريق رأسية لوان بيريرا الذي ترجم عرضية خالد الظنحاني بنجاح في الدقيقة 45+5 لي لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة بثلاثية نظيفة.

وخلال الشوط الثاني تمكن عثمان كمارا من إضافة الهدف الرابع من ضربة رأس مستفيداً من كرة ركلة الجزاء التي اهدرها فراس بالعربي وارتطمت بالعارضة ، وقلص البديل جواو فيتور الفارق في الدقيقة 85 لينتهي اللقاء بنتيجة 4-1 .

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