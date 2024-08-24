سردار يقود شباب الأهلي إلى فوز صعب على البطائح في الوقت القاتل

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

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حقق شباب الأهلي، فوزاً صعباً على ضيفه البطائح 2-1، في مباراة مثيرة وقوية جرت على ملعب إستاد راشد، ضمن الجولة الافتتاحية من دوري أدنوك للمحترفين، وافتتح البطائح التسجيل في المباراة عن طريق أناتولي في الدقيقة 66، وتعادل شباب الأهلي بهدف مؤنس دبور في الدقيقة 69، ثم سجل سردار هدف الفوز لـ"الفرسان" في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وامتلك شباب الأهلي الأفضلية الهجومية في الشوط الأول، وأنقذ درويش محمد حارس البطائح، مرماه من العديد من الفرص السهلة، وأبرزها تسديدة برونو في الدقيقة 8، وانفراد يحيى الغساني في الدقيقة 14.

وفي المقابل، لاحت فرصة خطيرة للبطائح عندما خطف الفارو كرة ولعبها ساقطة من فوق حسن حمزة حارس شباب الأهلي، لحظة خروجه الخاطئ من مرماه، وردت العارضة الكرة، وأكمل المدافع رينان إبعادها في التوقيت المناسب.

ومع مطلع الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء للبطائح بعد عرقلة حسن حمزة للمهاجم الفارو، وعاد الحكم وألغى القرار بعد العودة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 50، وحصل الفارو على إنذار في تلك اللعبة.

وزاد البطائح من ضغطه الهجومي، وأضاع أناتولي فرصة هدف في الدقيقة 61، وعاد اللاعب نفسه وسجل هدفاً لفريقه في الدقيقة 66، ورد شباب الأهلي سريعاً في الدقيقة 69، بهدف التعادل وسجله مؤنس دبور بـ"الكعب".

وأضاع سردار هدف مؤكد لشباب الأهلي في الدقيقة 74، بعدما مر بمهارة عالية من مدافع البطائح، وراوغ الحارس، ولكن الكرة ارتطمت بقدمه وخرجت إلى خارج الملعب أمام المرمى الخالي.

ولعب دبور كرة بجوار القائم الأيمن لمرمى البطائح في الدقيقة 90، وفي الدقيقة 2 من الوقت المحتسب بدل الضائع والمقدر بـ10 دقائق، تمكن سردار من تسجيل هدف الفوز لشباب الأهلي.

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