بني ياس يستهل مشوار الدوري بثنائية في شباك الجزيرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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انتزع بني ياس 3 نقاط ثمينة بفوزه على ضيفه الجزيرة 2-صفر في أولى مباريات الفريقين بدوري أدنوك للمحترفين مساء اليوم، بعد مواجهة جاءت دون مستوى التوقعات، نجح خلالها "السماوي" في نيل الأفضلية وتمكن من هز شباك ضيفه في الشوط الثاني بهدفين احرزهما خوان باوزا "ق 55" ويوسف نيكتيه "ق 77"، لينال نقاط الفوز الغالية في مستهل مشوار البطولة وسط فرحة واحتفالات جماهير النادي.

بدأت المباراة بأداء مفتوح عكس رغبة الفريقين في الوصول مبكرا للشباك، باعتماد صاحب الأرض على الهجمات من عمق الملعب، والفريق الضيف من الأطراف، وكان الجزيرة الأكثر والأخطر في التقدم ونجح في تهديد مضيفه بعدد من الكرات الخطرة منها تهديفة خليفة الحمادي وأخرى من محمد النني لكن فهد الظنحاني حارس مرمى السماوي تألق في حماية مرماه، فيما نجح بني ياس في التقدم ولكنه وجد صعوبة في اختراق المنطقة الخطرة للجزيرة الذي لعب بدفاع متماسك.

وتراجع الأداء في الشوط الثاني، الذي شهد في دقائقه الأولى العديد من التمريرات الخاطئة مع غياب الهجمات المنظمة، لكن بني ياس نجح في فك شفرة دفاع الجزيرة، وأحرز الهدف الأول عن طريق خوان باوزا الوافد الجديد في الدقيقة 55، الشي الذي كان سببا في تحسن طفيف في مستوى الأداء مع إجراء عدة تبديلات في صفوف الفريقين، وبعد عدة هجمات متبادلة وفي الوقت الذي كان يسعى فيه الجزيرة بقوة لإدراك التعادل، استقبلت شباكه الهدف الثاني بواسطة يوسف نيكتيه في الدقيقة 77، لتشتعل المواجهة في الدقائق الأخيرة وسط محاولات الجزيرة في الوصول لشباك بني ياس لكن دون جدوى حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز غالي للسماوي مع بداية مشوار البطولة.

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