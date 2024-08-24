نيكولاس خيمنيز يتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف في دورينا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدر لاعب الوصل نيكولاس خيمينيز قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في آخر 3 مواسم من دوري أدنوك للمحترفين برصيد 24 مساهمة، بينما حل زميله فابيو دي ليما في المركز الثاني برصيد 23 مساهمة، وبفارق مساهمة واحدة عن خيمينيز.

وجاء لاعب العين سفيان رحيمي في المركز الثالث بـ22 تمريرة حاسمة، بينما حل مهاجم النصر علي مبخوت في المركز الرابع برصيد 18 تمريرة حاسمة.

وحل لاعب الشارقة فراس بالعربي في المركز الخامس برصيد 17 تمريرة حاسمة.



قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف آخر 3 مواسم من دوري أدنوك للمحترفين:

1-نيكولاس خيمينيز

الوصل

24

2-فابيو ليما

الوصل

23

3-سفيان رحيمي

العين

22



4-علي مبخوت

النصر

18



5-فراس بالعربي

الشارقة

17

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز