قدامى اللاعبين.. كوادر إدارية واعدة في الموسم الجديد لدوري «أدنوك للمحترفين»

المصدر: وام

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استعانت أندية دوري أدنوك للمحترفين، بعدد من نجومها القدامى، في مناصب إدارية على صعيد الفريق الأول لكرة القدم، في خطوة تؤكد الثقة في قدامى اللاعبين، والرغبة في الاستفادة من خبراتهم العملية، وتجاربهم الرياضية المختلفة.

وحظيت الخطوة بالإشادة من المراقبين، لأنها ترسخ أهمية اللاعبين أصحاب الخبرات، والعمل على الاستفادة من تجاربهم العملية الكبيرة خلال سنوات طويلة، مع مدارس تدريبية وإدارية مختلفة من شتى أنحاء العالم.

ويبرز في هذا الاتجاه خميس إسماعيل اللاعب الدولي السابق، الذي تم تكليفه إداريا للفريق الأول بنادي الجزيرة، إلى جانب حسين سهيل مدير الفريق الأول، إذ قوبل القرار بتأييد كبير وتقدير لافت من لاعبي فريق الجزيرة.

كما أعلن نادي الشارقة تكليف لاعبه السابق بدر أحمد، مديرا للفريق الأول، نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها، بجانب علي محمد المازمي إدارياً.

وفي ذات السياق، قررت شركة نادي خورفكان لكرة القدم، تعيين اللاعب السابق أنور الحمادي، مديرا للفريق الأول في إطار الجهود الرامية لتعزيز منظومة العمل الإداري في النادي.

ولم يتأخر فريق دبا الحصن" الوافد الجديد" إلى دوري أدنوك للمحترفين، عن اتخاذ هذه الخطوة، بتعيين سعيد محمد النقبي اللاعب السابق في أندية عدة، مديرا للفريق الأول.

وعلى صعيد الأندية الأخرى والتجارب الناجحة لعدد من اللاعبين القدامى مع أنديتهم في دوري أدنوك للمحترفين، يتولى عيسى علي اللاعب الدولي السابق، منصب مدير فريق الوصل، ويتولى علي عباس منصب مدير قطاع المحترفين في نادي النصر، وأحمد الشامسي الحكم الدولي السابق مديرا للفريق الأول بنادي العين.

ويستمر أحمد شاه اللاعب الدولي السابق، مديرا لفريق شباب الأهلي، وخالد الكعبي صاحب التجارب الإدارية الرياضية في الأندية، في منصب إداري الفريق.

وحظي الحكم الدولي السابق حمد الشيخ، بثقة إدارة نادي العروبة بوجوده في منصب المشرف على الفريق الأول، لاسيما أنه صاحب تجربة رياضية كبيرة في المجال الرياضي والتحكيمي.

وفي نادي الوحدة، هناك اللاعب الدولي السابق عبد السلام جمعة في منصب المشرف العام على الفريق الأول، وزميله السابق فهد مسعود إداريا.

كما وضع نادي بني ياس ثقته في اللاعبين السابقين مرزوق المنصوري ومنصور علي، للاستمرار في منصبيهما، إذ يتولى الأول منصب مدير الفريق الأول والثاني إدارياً.

وعلى صعيد نادي كلباء، يستمر محمد عبد الله في منصبه مديرا للفريق الأول، وموسى محمد إدارياً.

ويتولى عبد الله المرزوقي اللاعب السابق منصب مدير فريق عجمان، بجانب الإداري محمد حسين، وحمدان الشامسي مدير فريق البطائح، بجانب فيصل اليافعي مشرف الفريق وصاحب الخبرة الرياضية في أندية عدة.

وأكد الحاي جمعة، المحلل الفني، أن حرص أندية دوري أدنوك للمحترفين على وجود اللاعبين القدامى في مناصب إدارية قريبة من اللاعبين، يسهم في الاستقرار الفني، ويعزز الاستفادة من الخبرات الكبيرة لهؤلاء اللاعبين.

وأشار سعيد محمد النقبي مدير فريق دبا الحصن إلى أن أي لاعب سابق تستعين به الأندية للاضطلاع بأدوار محددة على صعيد الفريق الأول، يعزز جهودها في تحقيق الاستقرار الفني، من خلال وجوده قريبا من اللاعبين، وتقديم النصائح المثمرة بالنظر إلى سنوات الخبرة الكبيرة له في الملاعب.

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