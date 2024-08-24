62 ألف درهم جوائز «فانتاسي دوري المحترفين»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أطلقت رابطة دوري المحترفين، النسخة الجديدة من فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، والذي شهد تعديلات في قائمة أسعار اللاعبين القدامى وإضافة النجوم الجدد، وأعلنت عن تقديم جوائز مالية بقيمة 62 ألف درهم، والعديد من الجوائز الأخرى.

ومن النجوم الذين زادت قيمتهم المالية في النسخة الحالية، سفيان رحيمي «العين»، ونيكولاس خمينيز «الوصل»، ومهدي قايدي «كلباء»، وعدد كبير من اللاعبين الذين قدموا مستوى لافتاً في الموسم المنصرم، بينما تراجعت القيمة السوقية للهداف التاريخي علي مبخوت «النصر» من 12 إلى 9.5 ملايين درهم، فيما حافظ لابا كودجو مهاجم العين على التربع في القمة كأغلى لاعب في النسخة الحالية بقيمة 12.5 مليون درهم، يليه فابيو ليما نجم الوصل بقيمة 12 مليون درهم، وثالثاً سفيان رحيمي بقيمة 10.5 ملايين درهم بزيادة تصل إلى 1.5 مليون عن الموسم الماضي.

وتقدم الرابطة عبر دوري فاناتسي، فرصة لمحبي كرة القدم ومتابعي الدوري الإماراتي، بالانضمام إلى الدوري وتكوين كل عضو بعد الاشتراك لفريقه بقيمة مالية لا تتجاوز 100 مليون درهم، يشتري بها 15 لاعباً، بأسعار متفاوتة على أن يحدد التشكيلة حسب رؤيته الفنية مع فرصة إجراء التبديلات في اليوم الثاني من الجولة، ويتم توزيع النقاط وفق مستوى اللاعب في المباراة، وفق لائحة محددة مسبقاً، فيما ينال الكابتن الذي يتم اختياره ضعف النقاط التي يحرزها في كل مباراة.

ووفقاً للرابطة، سيتم منح من يحرز أعلى نقاط في كل جولة جائزة مالية بقيمة 500 درهم وتذكرتين درجة أولى لمباريات البطولة، وينال صاحب المركز الثاني 500 درهم، ومع نهاية الدور الأول يتم تكريم الفائز بأعلى معدل من النقاط في الدور الأول بجائزة قيمتها 4 آلاف درهم.

والثاني 3 آلاف درهم والثالث ألفا درهم، وكذلك مع الفائزين الثلاثة في الدور الثاني من البطولة، وتكريم الأول في البطولة إجمالياً بجائزة قدرها 10 آلاف درهم، والثاني 5 آلاف درهم، والثالث 3 آلاف درهم، مع جوائز عينية لصاحبي المركزين الرابع والخامس في جدول الترتيب العام.

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