كلباء يفرض التعادل على الوصل والنصر يكتسح العروبة بخماسية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي، الفجيرة - محمد فضل - أبوظبي - أحمد عيسى

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تعثّر الوصل في أولى خطواته على طريق رحلة الدفاع عن درع دوري أدنوك للمحترفين، بعد تعادله مع مضيفه كلباء 2-2، في ختام اليوم الأول من الجولة الافتتاحية للنسخة 17 للمسابقة، وحصل كل فريق على نقطة واحدة، بعدما سجل فابيو دي ليما هدفيه في الدقيقتين 52 و67، وأحرز هدفي كلباء لاعبه مهدي قائدي في الدقيقة 56، وعبدالسلام محمد في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وقدّم الفريقان أداءً قوياً في الشوط الأول، وتبادلا إضاعة عدد من فرص التسجيل، واستحق مهدي قائدي لاعب كلباء، نجومية هذا الشوط، باختراقاته ومهارته العالية على الجانب الأيسر، لكن بقيت الشباك نظيفة، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.

وواصل الفريقان تقديم نفس الأداء في الشوط الثاني، ونجح فابيو دي ليما بالتسجيل للوصل في الدقيقة 52، بتسديدة لامست يد حارس كلباء عيسى أحمد، وارتطمت بالقائم الأيسر، وأكملت طريقها إلى الشباك. وعاد كلباء إلى المباراة سريعاً بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 56، بعد تسديدة قوية من خالد الدرمكي، ومتابعة جيدة من قائدي، الذي أعاد إلى الشباك، كرة مرتدة من حارس الوصل خالد السناني.

وأعاد فابيو دي ليما فريقه الوصل إلى المقدمة بتسجيل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 67، من ركلة حرة مباشرة سددها رضية من على حدود منطقة الجزاء، وألغى الحكم هدفاً سجله قائدي لكلباء في الدقيقة 83، بداعي التسلل، قبل أن يدرك كلباء التعادل في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع للمباراة، بركلة حرة لعبت ساقطة داخل منطقة جزاء الوصل، واصطدمت بكتف عبد السلام محمد، وسكنت مرمى «الفهود».

وضرب العميد النصراوي بقوة مع انطلاقة دوري ادنوك للمحترفين وتمكن من تحقيق فوز عريض خارج الديار على مضيفه العروبة الوافد الجديد لدوري الأضواء بنتيجة 5-1. وجاءت الأهداف عن طريق عادل تعرابت «هدفين» في الدقيقتين 8 و 74 بعد أن سجل الهدف الأول والرابع وسجل موسى هدف العميد الثاني في الدقيقة 21 وتمكن الهولندي مروان ازرقان من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 60 وأختتم الإيطالي مانولو غابياديني أهداف النصر بتسجيل الهدف الخامس الخامس، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً عن المبدد.

واحرز يتيمة العروبة أبوبكر تراولي في الدقيقة 68. ليضع النصر أول 3 نقاط في رصيده. وحقق الوحدة فوزاً ثميناً على ضيفه عجمان 1- 0، بعد مباراة مثيرة وحماسية، مستفيداً من كرم ضيفه عجمان، حيث جاء هدفها الوحيد بنيران صديقة عندما حول ميلوس كوسانوفيتش مدافع عجمان عكسية روبين فيليب جناح «أصحاب السعادة» إلى داخل شباك فريقه بالخطأ عند الدقيقة 87، وبعدها بدقائق واصل عجمان إكرام مضيفه عندما لاحت فرصة التعديل لـ «البرتقالي» من ركلة جزاء لكن وليد ازرو نفذها بعيداً عن المرمى، لينال «العنابي» أول 3 نقاط في بداية مشوار المنافسة وسط فرحة جماهيره.

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