بني ياس والجزيرة.. معنويات عالية ووجوه جديدة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يلتقي بني ياس وضيفه الجزيرة عند السادسة مساء اليوم في مواجهة ملتهبة ضمن ثاني أيام الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، يدخلها الفريقان بمعنويات عالية بعد تفوقهما في افتتاح الموسم، بفوز «السماوي» على دبا الحصن 4 - 2، وفوز الجزيرة على البطائح 3 - 1، ضمن كأس مصرف أبوظبي الإسلامي تأكيداً على جاهزيتهما لمشوار الموسم الحالي الذي يتمتعان فيه بطموحات كبيرة تستهدف بلوغ منصات التتويج وتعويض الجماهير النتائج السلبية التي تحققت في الموسم المنصرم.

ويدخل الفريقان اللقاء، بعدد من الوجوه الجديدة التي تظهر بملاعب الإمارات في أول موسم لها بقيادة مدرب السماوي، جواو بيدرو ولاعبي الفريق، ازار ماركوفيتش، لاسامبا ارنود، اندريه بوركا، خوان باوزا، وفي الطرف الآخر يظهر مدرب الجزيرة الحسين عموتة ولاعبيه محمد النني، ورامون ميريز، وحارس المرمى ستوجان ليكوفيتش.

وأكمل الفريقان التحضيرات البدنية والفنية للقاء، وسط اهتمام إداري كبير، حيث حرصت إدارة بني ياس على التواجد في التدريب الرئيس والتقى ناصر خادم الكعبي نائب رئيس مجلس الإدارة، لاعبي الفريق والجهاز الفني داخل أرضية الملعب وشدد على أهمية مباراة اليوم وتحقيق نتيجة إيجابية في ضربة بداية بطولة الدوري، فيما وضع جواو بيدرو لمساته الفنية الأخيرة والتكتيك الذي سيعتمد عليه في اللقاء.

دعم كبير

وعلى الجانب الآخر، ظل الجزيرة يحظى بدعم كبير من إدارة النادي والجهاز الإداري للفريق مع تهيئة الأجواء المناسبة للاعبين من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج، وعلى الأرجح أن يدفع الجهاز الفني للفريق بعناصر التشكيلة التي اعتمد عليها في مباراة افتتاح الموسم أمام البطائح بعد أن نجحت في مهمة الفوز.

بدوره، قال البرتغالي جواو بيدرو مدرب بني ياس إن لقاء اليوم يختلف عن المباراة السابقة أمام دبا الحصن، لأن الجزيرة، وحسب قوله، صاحب خبرة كبيرة ويمتلك العديد من العناصر المتميزة في صفوفه، ويقوده مدرب قدير يتمتع بخبرة كبيرة، وأضاف: نحترم منافسنا لكننا نثق بقدرات فريقنا وعناصرنا وسنعمل على تحقيق الفوز الثاني بالأداء الجماعي والروح القتالية العالية.

مباراة صعبة

وأشار جواو بيدرو، إلى أن فريقه سيحاول أن يجعل المباراة صعبة على منافسه، ذاكراً أن ذلك لن يتحقق إلا بالتركيز والابتعاد عن ارتكاب الأخطاء، وقال: يحب أن نؤدي بشكل جيد طوال شوطي اللعب وأن نعمل على الاستفادة من الفرص، هنالك الكثير من الأشياء التي لا بد أن نقوم بها في المباراة حتى نتمكن من تحقيق الفوز الذي نسعى إليه.

من جانبه، أكد الحسين عموتة، المدير الفني للجزيرة أهمية إحراز النقاط الثلاث في مباراة اليوم، وتقديم مستوى جيد يؤكد الجاهزية لمشوار الموسم الطويل، وأضاف: جميع الفرق تبذل قصارى جهدها للفوز في المباراة الأولى لأنها تمنح اللاعبين دافعاً لمواصلة النتائج الإيجابية وتضاعف من الاهتمام بالتدريبات.

لذلك نحن عازمون على كسب النقاط الثلاث، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام منافسنا الذي يمتلك الدافع ذاته، ويلعب في ظروف مشابهة بعد فوزه السابق، كما أنه يخوض المباراة على ملعبه.وأشار مدرب الجزيرة إلى نجاح فريقه في مباراة البطائح السابقة وظهوره بمستوى جيد وتحقيق الفوز، وأضاف: لكن هذا لا ينفي أننا في حاجة إلى المزيد من العمل ومضاعفة الجهد أكثر وتطوير الفريق من جميع النواحي، بالتأكيد نحتاج للوقت حتى يحدث الانسجام ونصل إلى المستوى الذي نأمله.

تفوق واضح

حقق الجزيرة تفوقاً واضحاً على بني ياس في آخر 8 مباريات جمعت الفريقين، لم يعرف خلالها «فخر أبوظبي» الخسارة، حيث فاز في 5 وتعادل في 3، مؤكداً تفوقه التاريخي من مجموع 26 مباراة في بطولة الدوري فاز في 16 وتعادل في 3 مقابل 7 انتصارات فقط لـ «السماوي»، كما تميزت مواجهات الفريقين بغزارة الأهداف، حيث أحرز الجزيرة 63 هدفاً مقابل 32 هدفاً للسماوي.

جواو بيدرو:

نحترم منافسنا ونثق في قدرات فريقنا

الحسين عموتة:

عازمون على كسب النقاط الثلاث

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