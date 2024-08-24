العين وخورفكان.. انطلاقة حذرة

المصدر: العين، خورفكان ـ طلحة عبدالله ومحمد فضل

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يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، نظيره خورفكان في انطلاقة حذرة لمشوار الفريقين بدوري أدنوك للمحترفين، ورغم أن المهمة تبدو سهلة نظرياً بالنسبة للعين قياساً على فارق الإمكانات، غير أن الملعب هو ما سيؤكد هذه النظرية عندما يحين موعد اللقاء، فالعين ورغم فوزه بلقب آسيا، غير أنه خرج من الموسم بلا أية بطولة..

ولذلك يتطلع لتعويض جماهيره بالعودة إلى منصات التتويج المحلية، ما يحتم عليه أن يبدأ خطوته الأولى بقوة خصوصاً وأنه يلعب بأرضه ووسط جمهوره، وبدوره يأمل خورفكان في الخروج بأفضل نتيجة ممكنة من معقل العين مع علمه بصعوبة المهمة.

وأكمل العين تحضيراته بمران أخير أجراه أمس تحت قيادة مدربه هيرنان كريسبو، الذي أخضع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة، تضمنت تنفيذ وتطبيق التكتيك وأسلوب اللعب، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة مباراة الليلة.

ويتطلع خورفكان لإحداث المفاجأة أمام المتوج بلقب دوري أبطال آسيا فريق العين ولن تكون مهمة النسور سهلة بملعب هزاع بن زايد، وأكمل خورفكان جهوزيته الكاملة للقاء بقيادة المدرب الروماني دانيال إيسايلا المدير الفني لفريق خورفكان والذي ربما يعتمد ذات الوجوه التي حضرت في لقاء الشارقة الذي خسره بهدف في افتتاحية مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأكد الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أن تحضيرات فريقه لمباراة اليوم أمام خورفكان مضت بالصورة المطلوبة، لافتاً إلى أن مباراة الفريق أمام كلباء في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي كانت بروفة جيدة للقاء اليوم، واعتبر أن المباراة الأولى فرصة جيدة للعودة القوية في سباق المنافسة على لقب بطولة الدوري في الموسم الحالي.

تحديات كبيرة

وحول التعاقدات الجديدة للعين هذا الموسم قال: نحن الآن بصدد بناء فريق جديد وأمامنا تحديات كبيرة والمؤكد أن عملية البناء ليست مسؤوليتي وحدي، وهناك آلية واضحة نعمل بها في النادي من أجل الوصول للأهداف المرجوة في هذا الموسم الاستثنائي، واللاعبين الجدد يعلمون تماماً أن الدفاع عن شعار العين مسؤولية كبيرة وسنمنحهم الفرصة ونساعدهم لتقديم أفضل ما لديهم من أجل إسعاد الجمهور العيناوي

وحول طموحات فريقه الذي ينافس على بطولات عالمية يدافع فيها عن اسم الكرة الإماراتية إلى جانب المسابقات المحلية، قال: نعرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا وسنظهر روح الانتصارات في المنافسة على كل البطولات لإنهاء الموسم ونحن نعتلي منصات التتويج ولكننا نتحدث الآن عن بطولة الدوري ومباراتنا أمام خورفكان في مسابقة دوري أدنوك والكل يعلم جيداً أن البطولات الخارجية طموح وهدف وحلم وقد تمكنا في الموسم الماضي من التتويج بالآسيوية.

وعن مدى جاهزية سفيان رحيمي لدخول قائمة مباراة خورفكان، قال: بداية أنا فخور وسعيد جداً بما قدمه سفيان في الموسم الحالي والتطور الذي وصل إليه وهذا وقته وهو يستحق اللعب بمنتخب بلاده وحصد الميدالية البرونزية وثقتي فيه بلا حدود وأعتقد أنه جاهز دائماً للعب في كل المواجهات.

بدوره، قال إيسايلا مدرب خورفكان: إن فريقه يسعى لاستغلال نقاط ضعف العين وتابع: سندخل المباراة بحماس وجدية، ونثق أن فريقنا يتطور من مباراة لأخرى ويتوجب علينا اللعب بتنظيم محكم والروح المعنوية عالية، وهناك إصرار كبير وسط الفريق في العودة بنتيجة إيجابية من ملعب العين كخطوة أولى على طريق مشاركتنا في النسخة الجديدة من دوري المحترفين.

من جانبه، أوضح اللاعب عبدالله الكربي لاعب خورفكان «نسعى إلى بداية جديدة قوية في الدوري هذا الموسم، وسنقدم كل ما لدينا للعودة بنتيجة إيجابية أمام العين. وتابع: ثقتنا كبيرة في أنفسنا، وندرك أن اللاعب المميز يظهر في مثل هذه المباريات الكبيرة، وأعتقد أن اللاعبين ينتظرهم تحدٍ بملعب هزاع بن زايد.

هيرنان كريسبو:

المباراة الأولى فرصة جيدة للعودة القوية

دانيال إيسايلا:

نسعى لاستغلال نقاط الضعف واللعب بتنظيم محكم

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