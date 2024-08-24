دبا الحصن والشارقة.. أول مواجهة في عصر الاحتراف

المصدر: دبا الحصن، الشارقة - محمد فضل وياسر قاسم

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يستقبل فريق دبا الحصن الوافد الجديد لدوري الأضواء والشهرة جاره الشارقة، في أول ديربي يجمع الفريقين بعصر الاحتراف، ويقام اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم على أرضية ملعب صقر بن محمد القاسمي، في خورفكان، ويدخل مدرب الحصن البرازيلي كايو زاناردي مواجهة السهرة بطموحات كبيرة وهو الملم بخبايا دوري أدنوك للمحترفين بعد عمله في أكثر من نادٍ خلال المواسم الأربعة الأخيرة.

وكان الحصن قد خسر ضربة البداية أمام بني ياس ضمن افتتاحية كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB» بنتيجة 2 - 4، ورفع لاعبو الفريق شعار الفوز أمام الشارقة لكن المهمة لن تكون سهلة للفريق المضيف أمام الشارقة، وشهدت صفوف الحصن انضمام عدد كبير من اللاعبين لتشكيلة الجهاز الفني بقيادة زاناردي آخرهم المدافع المخضرم حمدان الكمالي المعار من نادي النصر والذي سبقه أيضاً كل من فلاح وليد وفراس الخصيبي وعلي الظنحاني مدافع الشارقة السابق.

الشارقة استعد للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية تحت إشراف مدربه كوزمين أولاريو من بعد مباراته الأسبوع الماضي أمام خورفكان في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وفاز فيها بهدف دون رد، ولا يتوقع تغيير على تشكيلة الفريق التي خضت تلك المباراة مع احتمال عودة كايو لوكاس للتشكيلة بدلاً من باكو الكاسير.

وأعرب زاناردي مدرب دبا الحصن عن أمله في أن يكون فريقه نداً قوياً لضيفه الشارقة في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين. وقال: تنتظرنا مباراة قوية ونرغب في الوصول إلى مستوى الأداء المطلوب أمام الضيوف، وأضاف: «نحترم الخصم، ونعرف قدراته جيداً، ولدينا ثقة كبيرة في أنفسنا ولاعبينا، ولا مستحيل في كرة القدم».وأكمل «على أرض الملعب يمكن أن يحدث أي شيء، وسنفعل كل ما علينا، ونقدم كل ما لدينا بهدف تحقيق نتيجة إيجابية».

احترام الخصم

ولم يخفِ كوزمين شعوره بصعوبة المباراة رغم قلة خبرة المنافس في المسابقة، لكونها المباراة الأولى. وقال في تعليقه على المباراة: منافسنا أحد الصاعدين الجدد للدوري ونتوقع منهم الحماس الزائد في اللعب، لذلك يجب علينا الحذر والتركيز واحترام الخصم للخروج بنتيجة إيجابية، والمهم لنا مواصلة الانتصارات بعد الفوز في المباراة السابقة أمام خورفكان في كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وتحدث كوزمين عن حظوظ الشارقة في المنافسة على الدوري ورؤيته حول المنافسة قائلاً: البطولات نتيجة جهد اللاعبين أكثر من المدرب ودور المدرب مهم لكنه ليس العامل الحاسم وإلا كان كل فريق سيتعاقد مع مدرب جيد ثم ينتظر البطولات، هدف الشارقة هو الفوز في كل مباراة على حدة في جميع المسابقات التي يشارك فيها سوى في الدوري، أو كأس المصرف، أو كأس رئيس الدولة، أو البطولة الآسيوية، مع التأكيد على أهمية الواقعية ومعرفة إمكانيات الفريق.

بدوره، قال هيثم جويني لاعب دبا الحصن: «الشارقة فريق كبير، ونحن على ثقة بأنفسنا، وسنقدم ما يليق بسمعة فريقنا»، ونوه «طموحنا كبير في ظهورنا الأول بدوري المحترفين، ونسعى للبقاء والاستمرار وسط المحترفين في الموسم المقبل».

أكد لاعب وسط الشارقة ماجد راشد على حديث مدربه بضرورة اللعب بجدية وقال في تعليقه على مواجهة دبا الحصن: «منافسنا قادم حديثاً لدوري المحترفين والوضع الطبيعي أن يكون حماسهم عالياً وعلينا التعامل معهم بجدية وحذر، وأعتقد أننا كلاعبين في جاهزية مناسبة وسنسعى بقوة حتى نتمكن من تحقيق نقاط المباراة من أرض المنافس وهي مهمة ليست بالسهلة، الجميع جاهز للمواجهة المقبلة وهدفنا حصد النقاط الثلاث».

كايو زاناردي:

نحترم الخصم وهدفنا نتيجة إيجابية كوزمين أولاريو: نتوقع حماساً زائداً من الوافد الجديد

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