شباب الأهلي والبطائح.. بحث عن البداية القوية

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يواجه شباب الأهلي ضيفه البطائح على ملعب استاد راشد، اليوم في السادسة مساء، في إطار مباريات الجولة الافتتاحية للنسخة 17 من دوري أدنوك للمحترفين. ويبحث الفريقان من خلال المواجهة، عن بداية قوية لمشوار طويل وصعب ينتظر الجميع في المسابقة التي نال «الفرسان» لقبها 8 مرات، مقسمة ما بين 4 ألقاب زمن الهواية، ومثلها في عصر الاحتراف، وحقق آخر ألقابه في الموسم قبل الماضي، بينما يتطلع البطائح إلى العودة من دبي بنتيجة إيجابية كخطوة أولى على طريق جمع أكبر عدد من النقاط، لضمان البقاء موسماً إضافياً في عالم المحترفين.

وتحمل مواجهة اليوم، الرقم 5 في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، ويرجح التاريخ كفة شباب الأهلي بعدما حقق الفوز بالمواجهات الأربع السابقة، والتي زار خلالها 17 مرة شباك البطائح، الذي اكتفى بهدف وحيد، كما لم يسبق لـ«الفرسان» التعادل في مبارياته الافتتاحية في الدوري، إذ فاز في 10 وخسر 5 مباريات، فيما فاز البطائح في مباراتيه الافتتاحيتين السابقتين.

ويتطلع فريق البطائح إلى تحقيق بداية مثالية في حضوره الثالث على التوالي مع «الكبار» بدوري المحترفين، ويسعى «الراقي» إلى مواصلة عروضه المميزة بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 37 نقطة، ومن أبرز الغيابات في صفوف البطائح عن مواجهة اليوم عدم مشاركة الثنائي عزيز جانييف ومروان فهد بسبب بند الإعارة.

جاهزية

وأكد باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، اكتمال تحضيرات فريقه لمواجهة البطائح، وشدد على ضرورة البداية الجيدة في مسابقة الدوري المهمة، والتي تشهد منافسة كبيرة بين الأندية، وعلى أن جميع اللاعبين لديهم الحافز لتقديم مستوى يعكس العمل الكبير الذي يتم خلال التدريبات، منوهاً إلى أهمية إظهار هوية الفريق وأسلوبه، وقال:

«أبحث دائماً عن كرة قدم إيجابية وجاذبة، تخلق الكثير من فرص التسجيل، كما نسعى لكسب المشجعين وتعزيز الشغف، مع أهمية تحقيق الفوز وحصد النقاط، والبطائح لديه مدرب يملك تنوعاً خططياً واضحاً، ونحن نحدد طريقة لعبنا في كل مباراة، وفقاً لطبيعة الفريق المنافس».

وأكد الكرواتي غوران توميتش مدرب البطائح أنهم يواجهون اليوم أحد أهم الفرق المرشحة لنيل لقب بطولة الدوري هذا الموسم، ويتطلع البطائح لتقديم مباراة جيدة وانطلاقة مثالية يتبعها تطوير مستوى الفريق مع تتابع المباريات والاستفادة الدائمة من الأخطاء، مشيراً إلى أن الفريق ما زال في انتظار اكتمال صفوفه وتعويض الغيابات التي يعاني منها، للوصول إلى أفضل مستوى يمكن تقديمه في منافسات الدوري.

إشادة

وأشاد توميتش بالمعسكر الصيفي الذي قضاه الفريق في سلوفينيا وخاض خلاله سبع مباريات ودية، مؤكداً أن الفريق حقق المطلوب من المعسكر واستفاد من هذه التجربة الجيدة، موضحاً أن الهدف هذا العام هو الاستمرار وتحقيق أكبر عدد من النقاط رغم أن المهمة لن تكون سهلة في ظل التحدي الكبير، خصوصاً مع تدعيم العديد من الفرق لصفوفها بنخبة من اللاعبين المميزين.

وعن أداء الفريق خلال السنتين الماضيتين عبر تحقيق بداية جيدة ثم تأثر الفريق في منتصف الدوري ونهايته؛ قال غوران إن البطائح يقع ضمن الكوكبة النشيطة من فرق الدوري وهي تقريباً 7 فرق، مؤكداً أن النادي يبذل جهوداً مضاعفة لتقديم مستوى متوازن طوال الموسم مع التطلع الدائم للأمام.

وأكد رينان فيكتور لاعب شباب الأهلي، أنهم يدركون أهمية كل مباراة في الدوري، ويدخلون كل مواجهة وهم في كامل الاستعداد لتحقيق النتيجة المطلوبة، وبين أن مشوار الدوري طويل، وأنهم حريصون على حصد النقاط من بداية المسابقة من أجل المنافسة على اللقب في نهاية الموسم، واعتبر أن المباراة الأولى تمثل أهمية كبيرة، من واقع أن البدايات الجيدة دائماً ما تساعد الفريق على السير في الطريق الصحيح وتحقيق أهدافه، وأن شباب الأهلي يضم لاعبين يتمتعون بكفاءة عالية، والجميع على قلب رجل واحد ويجمعهم هدف مشترك، ويتعاونون لتحقيقه من أجل إسعاد الجماهير.

من جانبه، قال لاعب البطائح ديني بورجيس إن الاستعدادات كانت جيدة وأن الفريق سيواجه في افتتاحية الدوري أحد أفضل فرق الدولة، مؤكداً أن اللاعبين سيعملون على تحقيق المفاجأة وإحراز بداية وانطلاقة مبشرة بموسم حافل، الحافز سيكون مضاعفاً واللاعبون ينتظرون هذا النوع من التحديات ليظهروا أفضل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز.

باولو سوزا:

البداية الجيدة مهمة لـ «الفرسان»

غوران توميتش:

نتطلع إلى انطلاقة مثالية

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