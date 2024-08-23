كلباء يخطف التعادل مع الوصل في الوقت القاتل

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير زيشان أحمد

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تعثر الوصل في أولى خطواته على طريق رحلة الدفاع عن درع دوري أدنوك للمحترفين، بعد تعادله مع مضيفه كلباء 2-2، في ختام اليوم الأول من الجولة الافتتاحية للنسخة 17 للمسابقة، وحصل كل فريق على نقطة واحدة، بعدما سجل فابيو دي ليما هدفي الوصل في الدقيقتين 52 و67، وأحرز هدفي كلباء لاعبه مهدي قائدي في الدقيقة 56، وعبد السلام محمد في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وقدم الفريقان أداءً قوياً في الشوط الأول، وتبادلا إضاعة عدد من فرص التسجيل، واستحق مهدي قائدي لاعب كلباء، نجومية هذا الشوط، باختراقاته ومهارته العالية على الجانب الأيسر، ولكن بقت الشباك نظيفة، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.

وواصل الفريقان تقديم نفس الأداء في الشوط الثاني، ونجح فابيو دي ليما بالتسجيل للوصل في الدقيقة 52، بتسديدة لامست يد حارس كلباء عيسى أحمد، وارتطمت بالقائم الأيسر، وأكملت طريقها إلى الشباك.

وعاد كلباء إلى المباراة سريعاً بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 56، بعد تسديدة قوية من خالد الدرمكي، ومتابعة جيدة من قائدي، الذي أعاد إلى الشباك، كرة مرتدة من حارس الوصل خالد السناني.

وأعاد فابيو دي ليما فريقه الوصل إلى المقدمة بتسجيل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 67، من ركلة حرة مباشرة سددها رضية من على حدود منطقة الجزاء، وألغى الحكم هدفاً سجله قائدي لكلباء في الدقيقة 83، بداعي التسلل، قبل أن يدرك كلباء التعادل في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع للمباراة، بركلة حرة لعبت ساقطة داخل منطقة جزاء الوصل، واصطدمت بكتف عبد السلام محمد، وسكنت مرمى "الفهود".

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