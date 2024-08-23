وجه انذاراً مبكراً لأندية المحترفين.. العميد يضرب بقوة ويتخطى العروبة بخماسية مثيرة

المصدر: دبا-محمد فضل تصوير زيشان أحمد

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ضرب العميد النصراوي بقوة مع انطلاقة دوري ادنوك للمحترفين وتمكن من تحقيق فوز عريض خارج الديار على مضيفه العروبة الوافد الجديد لدوري الأضواء بنتيجة 5-1 ليوجه النصر انذاراً مبكراً لاندية المسابقة ، وجاءت الأهداف عن طريق كل من عادل تعرابت " هدفين " بعد أن وقع على أول اهداف دوري المحترفين وأضاف زميله موسى نداي هدف العميد الثاني وتمكن الهولندي مروان ازرقان من تسجيل الهدف الثالث ليعود تعرابت ويحرز الرابع ويضيف الإيطالي مانولو غابياديني الهدف الخامس، في الدقائق 8 ،21 ،60 ، 74 ، 90+3 . واحرز يتيمة العروبة ابوبكر تراولي في الدقيقة 68 . ليضع النصر اول 3 نقاط في رصيده .

ولم يمهل النصر مضيفه العروبة سوى 8 دقائق بعد تمكن اللاعب عادل تعرابت من تسجيل أول اهداف دوري ادنوك للمحترفين للموسم الحالي 2024-2025 من تسديدة رائعة بيسراه خارج منطقة الجزاء خادعت حارس العروبة طلال عبد الله وعانقت الشباك ، وكاد موسى نداي ان يضيف الثاني لكن مدافع العروبة محمد جلال اخرج الكرة من على خط المرمى ، وبحلول الدقيقة 21 وجد موسى نداي نفسه في وضعية مريحة داخل منطقة الجزاء ليتمكن من تسجيل الهدف الثاني للنصر ، ولم يقم لاعبي العروبة باي طلعات تذكر على جبهة العميد النصراوي ليركن فريق المدرب بيريرا للدفاع مع الاعتماد على المرتدات التي لم تشكل أي خطورة تذكر ، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين دون رد .

مع انطلاقة شوط المدربين أضاف لاعب النصر الهولندي من أصول مغربية مروان ازرقان هدف فريقه الثالث من مجهود فردي رائع في الدقيقة 60 ليضع اللاعب بصمته الأولى من أول مشاركة له في دوري المحترفين.

وتمكن العروبة من تقليص الفارق عن طريق ابوبكر تراولي في الدقيقة 68 مستفيداً من خطأ دفاعي لكن عادل تعرابت أضاف الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 74 ، واختتم البديل مانولو غاباديني مهرجان اهداف النصر ليوقع على الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع الذي انتهت عليه المباراة .

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