"نيران صديقة" تمنح الوحدة الفوز الأول في الدوري على حساب عجمان

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى تصوير إريك ارازاس

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منحت "نيران صديقة" فريق الوحدة الفوز على ضيفه عجمان 1-صفر في لقاء الفريقين مساء اليوم بالجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، والذي تكفل به مدافع "البرتقالي" ميلوس كوسانوفيتش بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 87 من عمر اللقاء الذي أهدر خلاله عجمان ركلة جزاء نفذها وليد ازرو خارج الخشبات الثلاث في الزمن المهدر، لينال الوحدة فوزه الأول بهدايا ضيفه، واضعاً أول 3 نقاط في رصيده.

ومنذ صافرة البداية قدم الفريقان مستوى جيداً واعتمدا على اللعب الهجومي بحثاً عن الهدف الأول وتحقيق الانتصار في بداية مشوار المنافسة، لكن الوحدة أجبر ضيفه على التراجع الدفاعي بعد الضغط عليه بعدد من الهجمات، ما جعل عجمان يعتمد على المرتدات وتهديد مرمى مضيفه، لينتهى الشوط الأول سلبيا بعد ضياع عدد من الفرص أبرزها تهديفة فيليب أوتيلي لاعب الوحدة التي أبعدها علي الحوسني حارس مرمى عجمان إلى ضربة ركنية بصعوبة.

وتواصل الأداء في الشوط الثاني بتفوق "العنابي" في السيطرة والشق الهجومي، لكن الفرصة الأبرز كانت لـ "البرتقالي" عن طريق الوافد الجديد جونيور الذي سدد كرة من داخل الصندوق اصطدمت بالقائم، ورد الوحدة بتهديفة صاروخية من خريبين تصدى لها علي الحوسني، ومع تقدم دقائق اللعب تحرر عجمان من اسلوبه الدفاعي وبادل الوحدة الهجمات، لتشتعل المواجهة في دقائقها الأخيرة، ليأتى الهدف الأول للوحدة بأقدام ميلوس مدافع عجمان بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 87، ورفض الفريق الضيف إدراك التعادل عندما أهدر مهاجمه وليد ازرو ركلة جزاء في الزمن المهدر من عمر اللقاء والذي أطلق بعده قاضي الجولة صافرة النهاية.

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