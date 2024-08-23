انطلاقة قوية للنسخة الأولى من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة الخليجية

المصدر: وام

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انطلقت أمس الخميس منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة الخليجية، وذلك في مقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بأبوظبي بمشاركة 4 فرق خليجية، وتستمر منافستها حتى 26 أغسطس الجاري.

وشهدت مباريات اليوم الأول فوز فريق صلالة العماني على نظيره فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية 38 - 22 فيما فاز فريق القرين الكويتي على الغرافة القطري 72-51.

وقبل انطلاقة الحدث، أقامت الأكاديمية حفلا مميزا للافتتاح بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الوفود المشاركة، تضمن فقرات استعراضية رياضية متنوعة.

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