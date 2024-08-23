29 لاعباً لمعسكر «أبيض الشباب» في كرواتيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلن اتحاد الكرة عن اختيار سليم عبدالرحمن مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، 29 لاعباً للسفر إلى كرواتيا لبدء معسكر إعداد خارجي لـ«أبيض الشباب»، ويقام خلال الفترة من 27 أغسطس الجاري وحتى 11 سبتمبر القادم.

واللاعبون هم: زايد عبدالله، عامر الفارسي، علي الصفار، محمد عبدالسلام، يوسف أحمد، سعود علي، فهد جاسم، منصور البلوشي، حمدان سعيد، نهيان المعمري، عبدالرحمن طلال، عتيق عصام، سيف الكعبي، راشد المزروعي، عبدالعزيز المرزوقي، فيصل إسماعيل، محمد ناصر، حازم محمد، انطوني خياط، ماجد المهري، سولومون سوسو، غيث لوتاه، أحمد رائد، سيف الفارسي، محمد بطي، عبدالله فيصل، عبيد سالم، عيد الحمادي وغيث عبدالله.

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