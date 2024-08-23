مزاد لنسخ من جوائز رابطة المحترفين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية، فعاليات مزاد بيع نسخة طبق الأصل من جوائز الحفل السنوي لرابطة المحترفين للموسم الرياضي 2023 - 2024، والذي تنظمه الرابطة سنوياً، لتكريم النجوم والفائزين في مختلف الفئات والجوائز.

ويعتبر المزاد الذي تنظمه رابطة المحترفين الإماراتية، بالتعاون مع شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية على الصعيد العالمي، أحد عوامل الترويج الخارجي لدورينا، بالإضافة إلى العائد المادي الذي تحصل عليه الأندية المشاركة في المزاد، والمقرر تخصيصه للمبادرات المجتمعية والجماهيرية.

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