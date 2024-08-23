«القابضة» واتحاد الكرة يجددان الرعاية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن كل من «القابضة» (ADQ) واتحاد الإمارات لكرة القدم عن تجديد عقد رعاية مسابقات بطولة كأس رئيس الدولة ودوري أندية الدرجة الأولى وأندية الدرجة الثانية لثلاث سنوات إضافية تبدأ من الموسم الحالي 2024 – 2025.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة: «إن تجديد عقد الرعاية مع «القابضة» (ADQ) يأتي تعزيزاً لما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية من شراكتنا الناجحة والمتميزة، مؤكداً أن هذه الشراكة تسهم في تطوير اللعبة، وتدعم المبادرات التي تجذب وتشجع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة.

وأعرب الأمين العام عن اعتزاز اتحاد الكرة بدور «القابضة» (ADQ) وجميع الشركاء الذين يعززون مسيرة النجاح، ويوفرون مزيداً من الدعم لأنشطة وبرامج اتحاد الإمارات لكرة القدم، موضحاً أن تجديد عقد الشراكة مع «القابضة» (ADQ) يأتي قبل استعدادات منتخبنا الوطني في شهر سبتمبر المقبل، حيث يخوض منافسات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز