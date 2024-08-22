الوصل أمام مهمة صعبة للحفاظ على درع دوري المحترفين والعين يهدف لاستعادة مكانته

المصدر: وكالات

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سيكون الوصل مطالبا بتكرار المستوى الذي قدمه الموسم الماضي إذا أراد أن يصبح أول فريق يحتفظ بلقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم منذ عام 2013 وسيستهل تلك المساعي خارج ملعبه أمام كلباء غدا الجمعة مع انطلاق الموسم الجديد.

وكان العين آخر فريق يفوز بالدوري الإماراتي مرتين على التوالي، عندما حصد اللقب في موسمي 2011-2012 و2012-2013، ومنذ ذلك الوقت تناوبت فرق شباب الأهلي (ثلاثة ألقاب)، والعين (ثلاثة ألقاب)، والجزيرة (لقبان) والشارقة الذي حقق لقبا واحدا، على الفوز بالبطولة.

ولم يسبق للوصل، الفائز بالدوري الإماراتي ثماني مرات، أن احتفظ باللقب سوى مرة واحدة عندما حققه للمرتين الأولى والثانية في مسيرته في موسمي 1981-1982 و1982-1983.

وكانت هيمنة الوصل على المسابقة جلية بتحقيقه 21 انتصارا وتعادل أربع مرات وخسر مباراة واحدة فقط كانت في الجولة 23 أمام الوحدة، وأنهى الموسم متفوقا بفارق تسع نقاط عن شباب الأهلي الذي أنهى في المركز الثاني.

وفي محاولته للحفاظ على تلك الهيمنة، تعاقد الوصل مع لاعب الوسط طحنون الزعابي في انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع الوحدة إلى جانب استعارة ماجد سرور من الشارقة لمدة موسم والظهير الياباني تاكاشي أوشينو ولاعب الوسط الصربي سردان مييايلوفيتش.

العين يسعى لاستعادة مكانته

ويسعى العين، أكثر الفرق تتويجا بالدوري الإماراتي (14 لقبا)، لاستعادة مكانته المحلية من جديد بعد غيابه عن التتويج منذ موسم 2021-2022.

ورغم المعاناة والخروج دون أي لقب محلي بالموسم الماضي، فإن تركيز العين انصب بالكامل على دوري أبطال آسيا ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، ويضمن المشاركة في النسخة الأولى من كأس القارات للأندية 2024.

ويعول العين على نجمه المغربي سفيان رحيمي، هداف أولمبياد باريس والفائز مع بلاده بالميدالية البرونزية، من أجل العودة لمنصة التتويج المحلية.

وكان رحيمي عاملا رئيسيا في فوز العين بالنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا عندما سجل 13 هدفا خلال البطولة تصدر بها قائمة الهدافين.

ويعرف العين جيدا شعور التتويج بالدوري الإماراتي مرتين على التوالي، لأنه الفريق الوحيد في عصر الاحتراف الذي حقق ذلك، وسيحاول جاهدا حرمان الوصل من معادلة ذلك الإنجاز.

ويفتتح العين مشواره في المسابقة باستضافة خورفكان بعد غد السبت.

وسيكون شباب الأهلي مطالبا باستعادة أفضل مستوياته من جديد إذا أراد المنافسة واستعادة اللقب من الوصل.

وعزز شباب الأهلي صفوفه بعدة صفقات مميزة، يأتي على رأسها التعاقد مع المهاجم الإيراني سردار أزمون قادما من باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني في صفقة تضيف قوة هجومية هائلة للفريق.

ولم يتوقف شباب الأهلي عند تعزيز الهجوم، بعدما أضاف صفقتين لخط الدفاع بالتعاقد مع الثنائي البرازيلي ريكيلمي وإياجو سانتوس.

ويستهل شباب الأهلي مشواره في الدوري على ملعبه بمواجهة البطائح يوم السبت.

ومن المتوقع ألا تكون المنافسة على اللقب منحصرة بين الوصل والعين وشباب الأهلي، بالنظر إلى المستوى الجيد الذي قدمته أندية الشارقة والنصر والوحدة والجزيرة على فترات في الموسم الماضي.

وسيسعى فريقا العروبة ودبا الحصن، الثنائي الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء، لتجنب مصير حتا والإمارات اللذين هبطا سريعا بعد موسم واحد فقط من العودة لدوري المحترفين.

ويلعب الوحدة مع عجمان والعروبة مع النصر يوم الجمعة، فيما يلعب بني ياس مع الجزيرة ودبا الحصن مع الشارقة يوم السبت.

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